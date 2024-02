Les opérateurs du 118 filment maintenant leurs interventions : qu’est-ce qui change pour notre vie privée

Le système est conçu pour sauver autant de vies que possible, mais il s’agit également de caméras qui entrent dans les maisons des gens, les enregistrent et collectent des données de santé. Les patients doivent être informés de manière transparente.

REC VISIO 118 | La sperimentazione del sistema di tele emergenza

Les cinq premiers casques REC-VISIO 118 sont arrivés au siège de la Misericordia di Piano di Coreglia. Pendant 18 mois, les équipes de secours du district de la vallée de la Serchio, en Toscane, les porteront pour la phase de test du système de « télémédecine » du service d’urgence 118. Ils permettent un support médical à distance : les opérateurs répondent à l’appel, portent secours au patient, le filment avec leur caméra positionnée sur le casque, puis transmettent tout en temps réel aux médecins à la centrale opérationnelle. Le système vise à sauver autant de vies que possible, mais nous parlons également de caméras qui entrent dans les maisons des gens, les enregistrent et collectent des données sanitaires. « Il s’agit d’un service qui implique le traitement de données personnelles spécifiques liées à la santé et qui doit donc être géré avec une attention particulière après avoir réalisé, ce que j’espère avoir été fait, une évaluation de l’impact sur la vie privée comme le demande la réglementation européenne », a expliqué Guido Scorza, avocat et membre de l’Autorité de protection des données personnelles, à Netcost-security.fr.

Une caméra est positionnée sur le casque REC-VISIO 118 afin de se connecter en vidéo avec la centrale d’urgence 118 et de communiquer avec les médecins grâce à un audio bidirectionnel, permettant d’écouter et de parler simultanément. La centrale peut également établir une téléconsultation avec des spécialistes. Dès le début, « l’opérateur doit expliquer au patient, s’il est conscient, ce qu’il fait, en reportant l’information à un moment ultérieur en cas d’urgence. Cela est prévu par le règlement et le code de la vie privée« , souligne Scorza. « Il ne doit pas y avoir d’enregistrement, sauf dans le cadre d’une finalité qui pourrait le justifier. Et si le seul objectif est de permettre au médecin de la centrale opérationnelle de fournir des indications plus précises grâce à le test visuel, alors le traitement est légitime, il n’est pas en soi interdit. Il est certainement important de comprendre comment cette technologie a été conçue et développée, si ces données transitent ou non hors des frontières italiennes, et si des tiers sont impliqués. »

Quels pourraient être les problèmes liés à la vie privée

Comme le souligne Scorza, « le traitement des données personnelles en soi est tolérable, mais il s’agit d’informations qui doivent certainement être traitées avec prudence ». Cela pourrait poser problème, par exemple, si les données étaient enregistrées et conservées sans l’autorisation du patient, s’il n’y avait pas une protection adéquate de la transmission de la vidéo ou d’autres limites de conception.

« Certainement, l’information doit être complète. Je suppose que des paragraphes ont été ajoutés pour expliquer comment les données sont traitées, pendant combien de temps, et s’il y a un enregistrement ou non. Si cela n’était pas le cas, cela serait évidemment un problème. Nous n’avons aucun élément en main pour dire que cela n’arrivera pas, mais nous l’espérons, car nous parlons de technologies qui entrent dans la maison des gens et qui manipulent des données particulières. »

Le commentaire de Federprivacy

Nicola Bernardi, président de Federprivacy, a expliqué à Netcost-security.fr : « Outre tous les aspects réglementaires, les patients ne peuvent qu’être préoccupés de voir des infirmiers et des volontaires descendre d’une ambulance avec un casque muni d’une webcam qui les enregistre pendant qu’ils sont victimes d’un malaise, transmettant toute la scène en temps réel aux médecins de l’autre côté ».

De plus, comme le souligne Bernardi, « ces systèmes en phase de test utilisent l’, les citoyens ont besoin d’être informés de manière transparente et rassurés que ceux qui utilisent ces méthodes respectent leur vie privée, et ils doivent surtout être en mesure de s’y opposer s’ils ne souhaitent pas d’intrusions dans leur sphère privée plus que nécessaire pour recevoir les soins nécessaires auxquels ils ont droit. »