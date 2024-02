Bloquée ShotSpotter : qu’est-ce que la technologie défaillante pour détecter les coups de feu

Il s’agit d’un service de localisation qui a été adopté par la police dans plusieurs villes des États-Unis ces dernières années, mais de plus en plus de doutes se posent sur son efficacité et sa fiabilité. Après sept ans, la ville de Chicago serait sur le point de le désactiver.

Ces dernières années, aux États-Unis, les services de police de plus en plus de villes adoptent une technologie de localisation de tirs d’arme à feu assez controversée. Cela s’appelle « ShotSpotter » et c’est fabriqué par une entreprise californienne, mais il y a beaucoup de doutes sur son efficacité et sa fiabilité.

Selon les partisans du service, cela permettrait aux forces de l’ordre d’intervenir en cas de crime bien plus rapidement que si elles devaient attendre les signalements des citoyens via le 911. Pourtant, tout le monde n’est pas d’accord : entre ceux qui estiment que le service n’est pas toujours capable de reconnaître les tirs d’arme à feu parmi d’autres bruits explosifs et ceux qui critiquent le contrôle excessif exercé par la police, ShotSpotter ne plaît pas à beaucoup de personnes. Il suffit de voir ce qui se passe ces jours-ci à Chicago, où la décision du conseil municipal de renouveler l’accord avec l’entreprise pour seulement six mois supplémentaires a conduit cette dernière à refuser le renouvellement court et à menacer de désactiver le service dès le vendredi 16 février 2024.

Pour beaucoup, la technologie est un échec

Alors que la police de Chicago utilise le service de localisation depuis plus de six ans, il y a de nombreux doutes et critiques quant à son utilisation, même au sein de la mairie elle-même. Pour les partisans, le service est un excellent outil pour déjouer les crimes et sauver des vies : l’un des conseillers favorables à ShotSpotter, le président du Comité pour la Sécurité Publique Brian Hopkins, a déclaré que grâce à cette technologie, la police a reçu 44 000 signalements en 2022 et « il est impensable que tous soient dus à des feux d’artifice ou à d’autres bruits similaires à une explosion ».

Une des principales arguments de ceux qui demandent la désactivation du service de détection est justement que ShotSpotter ne fonctionnerait pas si bien que ça. En réalité, il y aurait des données pour le prouver : en 2021, l’Office de l’Inspecteur Général a constaté qu’ moins d’un signalement sur dix était réellement lié à un tir d’arme à feu.

Les critiques des citoyens

Il y a ensuite toute la question éthique. De nombreux citoyens considèrent ce service comme un abus de pouvoir de la police. À Chicago, une campagne citoyenne intitulée « Stop ShotSpotter » est née pour demander sa désactivation. « Nous devons repenser le concept de sécurité. Nous ne pouvons pas le baser uniquement sur le contrôle de la police », a déclaré Nathan Palmer, l’une des militantes de la campagne.

Il existe également plusieurs études qui semblent montrer des résultats peu significatifs dans la réduction de la criminalité. Plus précisément, un article publié en 2021 dans le Journal of Urban Health a estimé que, à long terme, l’utilisation de ShotSpotter ne réduirait pas de manière significative ni les arrestations ni les homicides commis par armes à feu.

Pourtant, dans un communiqué officiel, l’entreprise productrice du service de surveillance a réaffirmé que « pendant la période où il a été utilisé à Chicago, ShotSpotter a aidé la police à repérer des centaines de victimes de coups de feu non signalés via le 911. Ce sont des victimes qui n’auraient très probablement pas reçu d’aide sans ShotSpotter ».