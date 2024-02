Améliorer le climat intérieur : comment améliorer la qualité de l’air

Wick Ultraschallvernebler. Image : Wick

Les évaporateurs sont généralement plus chers à l’achat, mais ils nécessitent moins d’entretien et sont plus économes en énergie. Il est avantageux que votre humidificateur d’air ait un filtre anticalcaire intégré, car le calcaire de l’eau du robinet est un sous-produit inesthétique de la vaporisation qui se dépose sous forme de poussière blanche près de l’humidificateur. Vous pouvez également utiliser de l’eau distillée dans votre humidificateur d’air, car elle ne contient pas de calcaire.

Seul un déshumidificateur d’air peut vous aider en cas d’humidité excessive

Si l’air est parfois humide, vous pouvez être rassuré : les variations de l’humidité de l’air dans votre appartement sont tout à fait normales. Surtout pendant les mois chauds, lorsqu’il pleut plusieurs jours d’affilée et que vous aérez beaucoup, l’humidité de l’air peut être supérieure à 60% pendant un certain temps.

Le problème ne se pose que lorsque cela est constamment le cas et qu’il y a des problèmes tels que la formation de moisissures. Les objets peuvent être endommagés par l’humidité, et les acariens se développent principalement dans un climat chaud et humide.

Une humidité élevée est souvent due à la construction de l’immeuble : les logements modernes sont souvent tellement bien isolés qu’il n’y a plus d’échange d’air à travers les murs. C’est un peu trop pour un bon climat intérieur : l’air devient trop humide dans l’appartement. Cela vaut également pour les pièces de la cave ou d’autres pièces qui sont plus fraîches. En effet, l’air froid peut absorber moins d’humidité; le point de saturation de l’air est atteint beaucoup plus rapidement dans les pièces froides ou sur les murs extérieurs. L’humidité relative de l’air est donc plus élevée en permanence dans les pièces froides ou aux endroits froids, ce qui augmente également le risque de moisissure.

Même dans la chambre à coucher, il est tout à fait normal de trouver des fenêtres embuées le matin en hiver. Nous gardons souvent nos chambres à coucher plus fraîches pour dormir plus confortablement, ce qui fait que l’air peut contenir moins d’eau. En même temps, nous libérons de l’humidité dans l’air en respirant, et nous ne pouvons pas aérer la pièce pendant des heures pendant notre sommeil. Si vous accrochez du linge à sécher dans la pièce en même temps, le point de rosée est rapidement atteint. L’eau se condense sur le point le plus froid, qui est la fenêtre. Un quart d’heure d’aération choc devrait permettre à l’air humide de s’échapper. Vous pouvez également essuyer l’humidité restante de la fenêtre avec un chiffon.

C’est la même chose dans la cave : comme la température y est constamment beaucoup plus basse que dans les pièces habitables, l’air peut contenir moins d’humidité. L’humidité relative est plus élevée ; il semble donc toujours un peu plus humide dans la cave. Si vous suspendez du linge dans la cave, l’air déjà saturé peine à absorber plus d’humidité. Votre linge sèche plus lentement.

Les déshumidificateurs d’air sont de véritables machines puissantes

Quand tout aération ne suffit plus, que votre linge dans la cave ne sèche pas et que vous n’avez pas d’autre solution de rechange, un déshumidificateur d’air peut vous aider. Il existe les types de déshumidificateurs d’air suivants :

Les déshumidificateurs à condensation fonctionnent avec un agent réfrigérant (le plus souvent le R290/propane, qui est relativement bon pour l’environnement) ou l’effet thermoélectrique de Peltier. Ces deux méthodes sont similaires au principe d’un climatiseur : elles refroidissent une plaque à l’intérieur de l’appareil. L’air qui passe à côté s’y condense (liquide) et est ensuite comprimé (d’où le terme alternatif fréquent déshumidificateur à compression) et réchauffé à nouveau à la température de l’air ambiant. Pendant ce temps, le déshumidificateur stocke l’eau recueillie dans un réservoir – certains appareils sont également équipés d’un tuyau d’évacuation des eaux usées, de sorte que vous n’avez plus besoin de vider vous-même le réservoir. Les déshumidificateurs à condensation fonctionnent d’autant mieux qu’il fait chaud. Toutefois, les appareils modernes offrent également des performances satisfaisantes à des températures plus basses, comme dans les caves, par exemple. Les déshumidificateurs par adsorption utilisent un matériau spécial qui absorbe l’humidité, également appelé desiccant. Ensuite, en le chauffant, ils éliminent à nouveau l’humidité du dessicant et la stockent dans un réservoir. Les déshumidificateurs par adsorption fonctionnent mieux à des températures froides, par exemple dans les caves. Ces appareils sont cependant beaucoup plus rares.

La plupart des déshumidificateurs d’air que vous trouverez chez Netcost-security.fr, à partir d’environ 200 euros, sont des déshumidificateurs à condensation qui fonctionnent avec le réfrigérant R290. En général, plus le prix est élevé, plus les performances sont bonnes, et de nombreux appareils dé