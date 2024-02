« Mon chat souffrira toute sa vie »: l’appel de Tommaso Zorzi contre les races sélectionnées

La maladie diagnostiquée chez le chat de l’influenceur est une conséquence directe de la mutation génétique caractéristique de ces chats. Mais le problème des races sélectionnées ou obtenues par des croisements dangereux concerne beaucoup plus de races, tant félines que canines, même si rien n’est fait pour limiter leur vente.

INSTAGRAM | Video di @tommasozorzi

Forceriez-vous votre ami à quatre pattes à une vie de souffrance simplement parce que vous aimeriez qu’il soit d’une autre couleur ou qu’il ait une apparence physique différente? La question semble être une provocation et aucun amoureux des animaux n’aurait la moindre hésitation dans sa réponse. Et pourtant, c’est ce que nous continuons à faire en achetant des animaux appartenant à des races sélectionnées ou issues de croisements étudiés par l’homme uniquement pour obtenir une certaine caractéristique physique, même au prix d’exposer les animaux à de graves risques pour leur santé. Souvent, ceux qui font ce choix le font inconsciemment par manque de connaissances sur le sujet, pour découvrir ensuite la vérité lors de la première douleur ou maladie de leur animal.

C’est ce qui est arrivé à l’influenceur Tommaso Zorzi avec son chat, Priscilla, un Scottish Fold, une race féline sélectionnée, dans laquelle la mutation génétique produite par l’homme pour déterminer les typiques oreilles pliées implique presque inévitablement le développement d’une maladie très douloureuse, l’ostéochondrodysplasie.

Pourquoi il ne faut pas acheter des animaux de races modifiées

« Le Scottish Fold est un chat qui souffrira inévitablement. Je ne le savais pas, j’ai certainement ma part de responsabilité, mais il faut absolument interdire leur vente continue« . Le chat sur les genoux, le visage sérieux et visiblement bouleversé. Dans un post sur Instagram, Zorzi raconte son expérience : quand, il y a trois ans, il a décidé de s’adresser à un élevage de Scottish Fold, il n’avait aucune idée des risques auxquels cette race est exposée en raison de la mutation génétique provoquée par l’homme.

« On a diagnostiqué chez Priscilla l’ostéochondrodysplasie, qui est une anomalie du développement des tissus osseux et cartilagineux due à une mutation génétique », la même – a expliqué l’influenceur – qui détermine la forme de leurs oreilles « qui nous semblent si douces ». La raison de cette vidéo, explique Zorzi, reconnaissant ses propres responsabilités dans le fait d’avoir fait un choix peu « conscient », est de faire en sorte que ce sujet soit de plus en plus discuté. Mais celle publiée par l’influenceur est surtout une vidéo de dénonciation contre le fait qu’il y ait beaucoup d’éleveurs qui continuent à les élever sans informer les futurs propriétaires des risques pour la santé des animaux.

Un problème beaucoup plus vaste

Le problème ne concerne pas seulement le Scottish Fold, ni même seulement les chats. Celui des races sélectionnées par les éleveurs pour déterminer ou accentuer certains traits esthétiques considérés comme attractifs, afin de favoriser leur achat, est un énorme problème, dont ce sont d’abord les animaux qui en paient le prix le plus élevé. En effet, les mutations génétiques responsables de ces caractéristiques qui les rendent reconnaissables sont également la cause de problèmes de santé et de douleurs physiques, parfois très invalidantes.

Outre le Scottish Fold, d’autres races félines sélectionnées sont destinées à développer des maladies en raison de la mutation génétique qui les caractérise. Certaines d’entre elles ont été obtenues en croisant des races spécifiques : c’est le cas des races Bambino (issue du croisement entre la race Sphynx et le Munchkin), Dwelf (croisement entre les races Sphynx, American Curl et Munchkin) et Elf (croisement entre la race Sphynx et l’American Curl). Toutes sont caractérisées par des membres courts et aucun poil sur le pelage.

La pratique des « croisements dangereux »

Celle de croiser des animaux de races différentes pour faire naître des animaux aux traits physiques étudiés est une pratique encore plus répandue chez les chiens. On les appelle des « designer dogs », c’est-à-dire des « chiens de designer », et ce sont des chiens hybrides obtenus en croisant deux parents de race pure.

Même si théoriquement l’objectif serait de combiner les meilleures caractéristiques spécifiques de deux races canines, dans la réalité, cette pratique peut se révéler très dangereuse pour la progéniture : en effet, les chiens sélectionnés pour s’accoupler n’ont souvent pas été testés pour exclure d’éventuelles maladies génétiques propres à la race. De plus, étant donné qu’il s’agit de chiens hybrides, le croisement « inédit » de deux races peut entraîner des troubles ou des maladies imprévisibles.

En ce qui concerne les chiens, de nombreuses races sélectionnées sont désormais connues pour les problèmes de santé associés à leurs caractéristiques distinctives. Nous parlons, par exemple, des Carlin ou des King Charles Spaniel ou du Bouledogue Anglais et Français. C’est précisément la caractéristique physique qui les rend si reconnaissables – c’est-à-dire le museau écrasé et le nez petit de manière disproportionnée par communiqué au crâne – qui a été exagérée de plus en plus, rendant la respiration des animaux difficile, avec un impact important sur leur qualité de vie et leur santé.