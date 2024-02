Forêt amazonienne sur le point de non-retour : les cinq limites à ne pas dépasser

Le réchauffement climatique, les précipitations annuelles, l’intensité des pluies, la durée de la saison sèche et la déforestation accumulée : pour chacun de ces cinq facteurs, il existe des seuils critiques au-delà desquels l’Amazonie cessera d’exister.

Le risque que la forêt amazonienne atteigne bientôt un point de non-retour est plus qu’une possibilité. Les données indiquent que, d’ici les 25 prochaines années, jusqu’à 47% de l’Amazonie pourrait être exposé à des facteurs menaçant son système complexe d’espèces et d’écosystèmes, augmentant ainsi la probabilité d’entraîner l’effondrement de la forêt et la déstabilisation subséquente du système climatique mondial.

La perte de la forêt amazonienne a en effet des effets qui s’étendent bien au-delà de la région, car l’Amazonie stocke une quantité de carbone équivalente à 15 à 20 ans d’émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2) et a un effet de refroidissement net (par évapotranspiration) qui aide à stabiliser le climat de la Terre. Au niveau local, en plus de contenir plus de 10% de la biodiversité terrestre, la forêt favorise la circulation de l’humidité dans l’atmosphère, contribuant jusqu’à 50% des précipitations et étant essentielle à l’approvisionnement en eau de toute l’Amérique du Sud.

Les cinq limites de la forêt amazonienne

Pour évaluer les facteurs menaçant la forêt amazonienne et comment leur action peut entraîner une perte irréversible, une équipe de scientifiques dirigée par des chercheurs de l’Université fédérale de Santa Catarina (UFSC), au Brésil, a effectué une révision complète des données et identifié cinq éléments de stress, en calculant pour chacun d’eux les limites à ne pas dépasser. Ces seuils, détaillés dans une étude récemment publiée dans la revue Nature, soulignent que :

La limite de la déforestation est de 10% de la couverture originale : selon les chercheurs, le seuil de déforestation à ne pas dépasser est de 10% de la couverture originale. Actuellement, cela implique la fin de la déforestation à grande échelle et la restauration d’au moins 5% du biome.

La limite de la saison sèche est de cinq mois : les observations satellitaires de la répartition de la couverture arborée en Amérique du Sud suggèrent une situation seuil critique à une durée de sept mois de la saison sèche. Pour éviter les transitions de l’écosystème à l’échelle locale, les scientifiques ont indiqué une limite de sécurité de cinq mois.

La limite des précipitations saisonnières est de 350 mm : les données satellitaires ont révélé un seuil critique d’intensité de la saisonnalité des précipitations avec un déficit hydrique cumulatif de 400 mm. Pour éviter des répercussions à l’échelle locale, les scientifiques ont indiqué une limite de sécurité de -350 mm.

La limite des précipitations annuelles est de 1 800 mm : un environnement limite sécurisé présente des conditions de précipitations annuelles de 1 800 mm.

Le seuil de réchauffement climatique est de 1,5 °C par communiqué aux niveaux préindustriels : pour éviter des transitions écosystémiques à grande échelle, les scientifiques indiquent que le seuil sûr pour l’Amazonie est de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, comme indiqué dans l’accord de Paris.

Les auteurs indiquent également que pour maintenir la résilience de la forêt amazonienne, il est nécessaire de combiner les efforts locaux et mondiaux, soulignant également que, au niveau local, les pays amazoniens doivent coopérer pour mettre fin à la déforestation et étendre sa restauration. Ces actions, ont ajouté les chercheurs, peuvent bénéficier d’une gouvernance solide dans les territoires habités par les populations autochtones et les zones protégées. « Tous les pays doivent coopérer pour prévenir les émissions de gaz à effet de serre, atténuant ainsi les impacts des changements climatiques. Les deux fronts sont cruciaux pour maintenir le système forestier amazonien en vie pour les générations futures », ont-ils déclaré.