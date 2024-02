Voici tous les jeux qui arrivent sur PlayStation Plus Extra et Premium en février 2024

Sony a révélé les 13 nouveaux jeux qui arriveront sur PS Plus Extra et Premium en février

Nous sommes à mi-février 2024, donc Sony, après avoir déjà lancé des jeux PS Plus Essential, a voulu en profiter pour annoncer les nouveaux jeux qui arriveront sur PlayStation Plus ce mois-ci. Pour être exact, les jeux annoncés seront bientôt disponibles sur les niveaux Extra et Premium, deux niveaux offrant des avantages supplémentaires par rapport à Essential, le plan de base du service d’abonnement populaire de la société japonaise.

L’annonce a été faite hier sur le blog officiel de PlayStation, révélant l’identité de tous les jeux qui arriveront sur PS Plus Extra et Premium dans quelques jours pour les utilisateurs de PS5 et PS4. Plus précisément, les nouvelles additions du service d’abonnement de Sony sont au nombre de 13 et arriveront le 20 février prochain, et parmi elles, nous trouverons des propositions variées et intéressantes.

Comme mentionné précédemment, 13 nouveaux jeux arrivent sur PS Plus Extra et Premium en février 2024, tous prévus pour le 20 février, mais ils sont répartis en 9 propositions pour le niveau Extra, destinées aux utilisateurs de PS5 et PS4, et 4 autres titres classiques exclusivement pour les utilisateurs de Premium. En général, on peut dire que c’est un mois très intéressant et, parmi tous les jeux qui arriveront sur le service, Assassin’s Creed Valhalla est l’un des plus remarquables de ce mois. Cela étant dit, nous pouvons maintenant voir les nouveautés que chaque niveau de PS Plus mentionné recevra.

Jeux qui arrivent sur PS Plus Extra en février 2024

Need for Speed Unbound (PS5).

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (PS5).

Tales of Arise (PS4, PS5).

Assassin’s Creed Valhalla (PS4, PS5).

Lego Worlds (PS4).

Lego Jurassic World (PS4).

Roguebook (PS4, PS5).

Rogue Lords (PS4).

Tales of Zestiria (PS4).

Jeux qui arrivent sur PS Plus Premium en février 2024

Resistance: Retribution (PS4, PS5).

Jet Rider 2 (PS4, PS5).

Tales of Symphonia (PS4, PS5).

Tales of Vesperia (PS4, PS5).

