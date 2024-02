Un océan d’eau au cœur de la lune Mimas de Saturne : égal à la « Mort Noire » de Star Wars

Une nouvelle étude a confirmé avec une forte probabilité la présence d’un océan d’eau liquide au cœur de Mimas, un satellite naturel interne de Saturne. La petite lune ressemble incroyablement à la fameuse « Étoile de la Mort » des films Star Wars.

Le satellite de Saturne Mimas, très similaire à « l’Étoile de la Mort » de Star Wars. Crédit : NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute

Il est très probable qu’un grand océan d’eau souterrain se cache au cœur de Mimas, un satellite naturel interne de Saturne. Ce petit corps céleste, avec son diamètre de seulement 400 kilomètres, avait déjà fait l’objet d’hypothèses concernant la présence d’un océan sous sa surface, mais une nouvelle étude basée sur les données de la regrettée sonde Cassini semble confirmer cette hypothèse presque définitivement. En effet, la découverte de variations orbitales particulières de la lune peut être expliquée par la présence d’un océan enfoui entre 20 et 30 kilomètres sous la croûte, qui est très riche en cratères. L’un de ces cratères, appelé Herschel et d’un diamètre d’environ 130 kilomètres, confère à Mimas un aspect distinctif qui l’a fait entrer dans la culture « pop ». En effet, le satellite ressemble à s’y méprendre à l’infâme « Étoile de la Mort » de Star Wars créée par George Lucas. Il est incroyable de penser qu’il ne s’agit pas d’une source d’inspiration, puisque l’apparence de Mimas n’est devenue connue qu’après la sortie du premier film de la saga.

Si la présence d’un océan souterrain est confirmée, cela ferait de Mimas un membre du club restreint des mondes océaniques découverts dans le système solaire, tels qu’Encelade – un autre satellite du « Seigneur des Anneaux » – et Europe, l’un des quatre satellites galiléens du géant gazeux Jupiter. Ces corps célestes sont extrêmement intéressants pour la xenobiologie, car au cœur de ces océans profonds, chauffés par les forces de marée des planètes autour desquelles ils orbitent, il pourrait y avoir des formes de vie extraterrestre. Mimas est probablement la dernière lune où l’on s’attendrait à trouver un océan profond, et pourtant non seulement cela est très probable, mais sa situation est extrêmement inhabituelle. Cet océan serait en effet très récent : il pourrait avoir moins de 25 millions d’années – une infime période astronomiquement parlant – et fournir ainsi des informations uniques sur les chances que la vie puisse émerger dans ces mondes extraterrestres.

Mimas devant Saturne. Crédit : Frédéric Durillon, Animea Studio/Observatoire de Paris–PSL, IMCCE

Comme déjà mentionné, la présence d’un océan au cœur de Mimas avait été soupçonnée auparavant en raison des oscillations (appelées libration) du visage – ou plutôt de l’hémisphère – de la petite lune tourné vers Saturne. Ces mouvements particuliers, observés également sur notre Lune, selon les experts, pourraient être expliqués soit par un océan profond, soit par un étrange noyau rocheux en forme d’œuf. En intégrant les anciennes données de la sonde Cassini avec les observations du télescope spatial Hubble, le professeur Lainey et ses collègues ont découvert que l’orbite de Mimas avait varié de dix kilomètres pendant la période d’étude, avec un changement de 0,15° dans le sens antihoraire. Cette donnée, intégrée dans des modèles informatiques, a suggéré l’existence de l’océan liquide entre 20 et 30 kilomètres sous la surface.

« Il n’y a pas de moyen d’expliquer à la fois la rotation et le mouvement orbital de Mimas avec un noyau rigide. Quelle que soit la taille et la forme du noyau de silicate, un intérieur rigide n’est pas possible. Il faut avoir de l’eau liquide et une coque glacée qui glisse sur la surface », a expliqué le professeur Lainey dans un communiqué de presse de l’ESO. Selon l’expert, jusqu’à 60% du volume total de la lune pourrait être composé d’eau. Comme indiqué, selon les experts, l’océan profond aurait moins de 25 millions d’années et aurait atteint une profondeur d’environ 30 kilomètres seulement au cours des 2-3 derniers millions d’années. C’est « une période de temps trop courte pour la manifestation de signes d’activité à la surface de Mimas », expliquent les auteurs de l’étude, en référence aux panaches et aux « geysers spatiaux » observés sur Encelade. Les détails de la recherche intitulée « A recently formed ocean inside Saturn’s moon Mimas » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique Nature.