Android : il sera beaucoup plus simple de supprimer les comptes des applications que vous supprimez du Play Store

Les applications sont dans de nombreux cas au centre de l’écosystème Android et Google en a profité. Plus que d’ouvrir le système pour explorer davantage de ses fonctionnalités, il a essayé de leur donner quelques extras pour les rendre plus adaptés aux utilisateurs. Cela se reproduit maintenant avec une nouvelle option bientôt disponible sur le Play Store pour gérer les comptes créés dans chaque application ou service.

Plus simple pour supprimer des comptes d’applications sur Android

Pour la plupart des applications présentes sur le Play Store Android, vous devez créer un compte. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible d’en tirer le meilleur parti et d’avoir accès à toutes les fonctionnalités présentes. Cela conduit généralement à ce que ceux-ci soient associés de manière permanente et en gestion automatique.

Bien entendu, ces comptes sont utiles lorsque les applications sont utilisées, finissant par être oubliés plus tard lorsque les applications sont supprimées. Cela va bientôt changer, avec une nouvelle fonctionnalité que Google a préparée pour le Play Store, pour donner aux utilisateurs encore plus de contrôle.

La nouvelle option présente donnera aux utilisateurs la possibilité de demander la suppression définitive de leur compte. Un lien sera présent pour diriger les utilisateurs vers le point où ils pourront supprimer leurs données des services et applications.

Un lien dans la description du Play Store change tout

Depuis avril de l’année dernière, Google demande aux créateurs d’applications d’inclure un lien permettant de supprimer des comptes dans leurs informations sur la sécurité des données. Cela est obligatoire pour les mises à jour d’applications et les nouvelles propositions depuis le 7 décembre 2023, mais cet extra n’est visible que maintenant sur le Play Store Android.

Par conséquent, grâce à ce changement, les utilisateurs d’Android disposent désormais de cet outil pour gérer leurs données. Ils n’ont plus besoin de réinstaller des applications pour quelque chose d’aussi simple que supprimer un compte ou supprimer leurs données d’un service, ce qui devrait se produire naturellement.

Avec ce changement, toute cette gestion devient plus simple et Google montre qu’il est attentif aux besoins des utilisateurs sur Android. Cela semble simple et logique, mais il n’apparaît que maintenant sur le Play Store pour vous aider à utiliser les applications.