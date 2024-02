La 5G ? Il y a « peu » de Portugais qui utilisent le réseau

Le réseau 5G est une réalité au Portugal depuis un certain temps. Il reste certes quelques zones blanches, mais la couverture du pays par cette nouvelle technologie de communication est en cours. Actuellement, peu de Portugais utilisent le réseau 5G. Connaissez les chiffres.

5G : moyenne mensuelle de 6 Go par utilisateur

L’utilisation du réseau de cinquième génération est « gratuite » sur tous les opérateurs. Selon ANACOM, à la fin du 4ème trimestre 2023, on estime que 17,1% des utilisateurs de services mobiles et 22,1% des accès à l’Internet mobile utilisaient le réseau mobile 5G.

Il y a eu 2,32 millions d’accès mobiles à l’Internet 5G, soit un taux de pénétration de 22,1 pour 100 habitants, selon les informations disponibles.

Au cours du 4ème trimestre 2023, le trafic total sur les réseaux de cinquième génération a atteint 38 mille To, correspondant à une moyenne mensuelle de 6 Go par utilisateur Internet mobile 5G. On estime que le trafic acheminé sur les réseaux 5G représentait environ 12,0 % du trafic total de données mobiles.

La 5G est le réseau mobile de 5e génération doté de normes de communication sans fil, qui ont évolué à partir des réseaux 1G, 2G, 3G et 4G.

Connecter pratiquement tout et tout le monde, y compris les machines, les objets et les appareils, est la porte ouverte par les réseaux de cinquième génération pour offrir des vitesses de pointe de plusieurs Gbit/s plus élevées, une latence ultra faible, une fiabilité élevée, une capacité réseau massive, une plus grande disponibilité et également une utilisation plus uniforme. expériences.