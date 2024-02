Joyeuse Saint-Valentin 2024, images et gifs romantiques et amusants pour les souhaits du 14 février.

Enfin, la Saint-Valentin est arrivée, la fête des amoureux, qui, comme chaque année, le 14 février, donne à tous l’occasion de rappeler à notre moitié à quel point elle est importante pour nous. Pour vous aider à faire des vœux spéciaux, nous avons rassemblé une collection d’images et de gifs gratuits pour tous les goûts, émouvants et amusants.

Comme chaque année, le 14 février, les amoureux du monde entier célèbrent la Saint-Valentin, la fête de l’amour romantique par excellence. Sur les origines de cette célébration, et pourquoi elle a été choisie pour être célébrée le 14 février, nous n’avons pas beaucoup de données officielles, mais nous savons qu’elle a été instituée par l’Église catholique en l’honneur du saint et martyr chrétien Valentin de Terni.

La fête a des origines très lointaines, précisément en 496, lorsque le pape Gélase Ier l’a instituée pour remplacer une fête païenne antérieure, les Lupercalia. Nous n’avons pas d’explications officielles sur la raison pour laquelle le choix s’est porté sur Valentin de Terni, mais il existe plusieurs légendes. Selon l’une des plus populaires, l’évêque Valentin aurait donné une somme d’argent à une jeune fille très pauvre afin qu’elle puisse l’utiliser comme dot et enfin se marier. Ce geste de pur altruisme serait donc la raison pour laquelle on a choisi de faire de Valentin le protecteur des amoureux.

Même si des siècles se sont écoulés, la Saint-Valentin reste une occasion pour les amoureux de penser spécialement à la personne aimée. Même aujourd’hui, à l’ère de la réalité numérique, la tradition est plus vivante que jamais. C’est pourquoi, pour vous aider à choisir le message parfait pour votre histoire d’amour, nous avons rassemblé toutes les plus belles images et gifs pour des vœux de joyeuse Saint-Valentin vraiment spéciaux. Ils sont tous gratuits, il vous suffit de les télécharger et de les envoyer à ceux que vous aimez.

Si vous lisez cet article sur votre téléphone portable, pour télécharger les images et les gifs, il suffit de toucher avec votre doigt et de maintenir enfoncé pendant une seconde. Vous verrez alors l’option Enregistrer sous Photo ou Télécharger. Si vous lisez cet article sur un ordinateur, vous devez cliquer sur la carte avec le bouton droit de la souris et sélectionner l’option pour Enregistrer l’image ou faire une capture d’écran. Pour publier les cartes sur les réseaux sociaux ou les partager sur WhatsApp, il suffit de choisir l’option Pièces jointes en cliquant sur le symbole de l’agrafe ou sur le +.

Bonjour et Bonne Saint-Valentin 2024, les plus belles images pour les vœux sur WhatsApp

Les images de Bonjour et de Bonne Saint-Valentin sont le moyen parfait de commencer la journée en faisant savoir à la personne aimée que vous avez pensé à elle en premier en ce jour spécial. Voici nos propositions.











Les plus belles gifs de la Saint-Valentin 2024 pour la fête des amoureux

Pour des vœux encore plus spéciaux, vous pouvez préférer une gif plutôt que des images statiques classiques. Voici notre sélection des meilleures gifs de la Saint-Valentin à télécharger gratuitement.











Les images les plus amusantes pour souhaiter une joyeuse Saint-Valentin 2024

Si votre cher(e) et tendre n’aime pas trop les histoires romantiques et préfère prendre la vie avec ironie et sarcasme, nous avons également pensé à vous. Voici quelques memes à télécharger gratuitement et à envoyer pour des vœux moins doux, mais certainement plus amusants.











Bonne Saint-Valentin mon amour : les images avec les plus belles déclarations d’amour à télécharger gratuitement

Si vous souhaitez saisir l’occasion pour envoyer un message plus profond à la personne aimée, nous avons rassemblé pour vous quelques images avec les plus belles déclarations d’amour.