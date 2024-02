Google a préparé Android pour rendre la navigation sur Internet plus sûre

Google s’est toujours concentré sur la création de solutions de sécurité pour ceux qui utilisent Chrome et d’autres de ses offres pour naviguer sur Internet. Si ceux-ci sont davantage axés sur le bureau, Android en a certainement aussi besoin. C’est pourquoi, pour combler une lacune, Google a introduit la navigation sécurisée sur Android et garantit ainsi une sécurité supplémentaire pour Chrome et d’autres applications sur smartphones.

Google a cherché à créer des moyens de garantir une expérience de navigation plus sûre sur Internet. Pour protéger les appareils Android contre les logiciels malveillants, le phishing et tout le reste, le géant de la recherche lance désormais une nouvelle fonctionnalité de navigation que tout le monde devrait utiliser régulièrement.

C’est ainsi que Google Safe Browsing est désormais implémenté sur son système mobile. Ceci est conçu pour informer les utilisateurs des menaces qui pourraient affecter les appareils et compromettre la sécurité. Il fonctionne avec l’API SafetyNet Safe Browsing, qui donne aux applications la possibilité de déterminer si une URL a été désignée comme menace connue par Google.

Google déploie une nouvelle page « Navigation sécurisée Android » pour les utilisateurs qui vous permet de voir quelles applications prennent en charge cette fonctionnalité, ainsi qu’une bascule « Protection contre les menaces en direct » qui permet une « détection plus précise des menaces ». Android Safe Browsing « vous alerte des menaces de sécurité, comme les menaces… pic.twitter.com/xMIvmJh7Pl —Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 13 février 2024

Par conséquent, avant que l’utilisateur n’ouvre un lien potentiellement dangereux, son appareil l’avertira par une notification. Bien entendu, cela peut activer la fonctionnalité sur les smartphones Google Pixel et Samsung Galaxy dans les paramètres de sécurité et de confidentialité.

En tirant parti de l’API SafetyNet Safe Browsing, les appareils Android ne pourront pas seulement accéder à la bibliothèque de menaces de Google. Ils pourront économiser la batterie, limiter l’utilisation de la bande passante et préserver la confidentialité des utilisateurs. L’API est essentiellement une aide permettant aux appareils Android de se connecter au réseau de détection des menaces de Google.

Bien qu’elle soit considérée comme une nouvelle fonctionnalité, la navigation sécurisée sur Android est en développement depuis quelques mois. Il est apparu dans une version bêta des services Google Play en octobre 2023. Actuellement, la page des paramètres qui était auparavant masquée est désormais accessible pour garantir une navigation sécurisée.

Il s’agit d’un renfort important de Google pour Android et Chrome. Il rejoint d’autres outils déjà présents et qui garantissent à l’utilisateur une protection supplémentaire, afin qu’il soit à l’abri de toutes les menaces qui apparaissent sur Internet.