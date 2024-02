Fin de Windows 11 sur les vieux PC ! La mise à jour 24H2 pourrait bientôt changer les règles

Même s’il a clairement défini les exigences pour l’installation de Windows 11, Microsoft a fini par se montrer permissif à ce stade. Il est simple de contourner ces limites et de faire fonctionner le système complètement. Cela pourrait bientôt changer, lorsque la mise à jour Windows 11 24H2 sera publiée et apportera de nouvelles règles beaucoup plus strictes.

Fin de Windows 11 sur les vieux PC ?

Après de nombreuses plaintes et beaucoup d’inconfort face aux contraintes techniques de Windows 11, Microsoft n’a jamais précisé ces points. Ces exigences restent obligatoires, mais l’entreprise a toujours permis à ce système de fonctionner même dans des situations prétendument non prises en charge.

Pourtant, et pour que beaucoup puissent avoir Windows 11 sans aucun problème, des solutions ont rapidement émergé qui ont amené une installation qui trompait activement le système. Ceux-ci promettaient des mises à jour permanentes sans aucun contrôle de Microsoft. Les exemples sont Rufus ou Tiny11, qui aident les utilisateurs.

Cette facilité et cette simplicité pour contourner les obstacles pourraient bientôt appartenir au passé. D’après ce qui a été révélé, la prochaine mise à jour majeure de Windows 11, marquée du numéro 24H2 et attendue prochainement, pourrait apporter de nouvelles exigences et de nouvelles validations, qui empêcheront Windows 11 de fonctionner correctement sur les anciens PC.

Donc ÉNORME découverte trouvée dans Windows 11 version 24H2, depuis la build 25905.

Un CPU avec l’instruction « POPCNT » EST MAINTENANT REQUIS !

Il existe différents fichiers système nécessitant l’instruction CPU POPCNT, du noyau Windows 11 aux pilotes USB XHCI. Sans POPCNT, il ne démarre pas ! pic.twitter.com/vCWYvzfu6k – Bob Poney (@TheBobPony) 11 février 2024

La mise à jour 24H2 pourrait changer les règles

Les machines dont le processeur ne prend pas en charge l’instruction « POPCNT » ne pourront pas démarrer le système d’exploitation. Pour que cette instruction POPCNT soit prise en charge, la machine doit disposer d’un processeur compatible SSE4.2 ou SSE4a. Heureusement, cette nouvelle restriction ne s’appliquera qu’aux PC très anciens, puisque ces consignes ont été introduites il y a une quinzaine d’années.

Contrairement à ce qui s’est passé auparavant, il n’y a aucun moyen de contourner cette nouvelle exigence. La solution semble être un retour à Windows 10 sur les anciens PC sans prise en charge des nouvelles exigences. Heureusement pour tous, ce système peut encore être utilisé en toute sécurité pendant encore quelques mois, Microsoft prévoyant de prendre en charge cette version jusqu’en 2025.

Avec la nouvelle mise à jour de Windows 11 en route, ce sera un problème qui se posera bientôt pour de nombreux utilisateurs du système Microsoft. La mise à jour 24H2 constituera un grand changement et ce n’est qu’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités que Microsoft ajoutera à votre système.