Impressionnant! La NASA a capturé une éruption de lave sur l’étendue neigeuse de l’Islande

La NASA nous régale régulièrement avec des images impressionnantes de la Terre et des phénomènes qui s’y déroulent. Cette fois-ci, l’agence américaine a capturé une éruption de lave sur l’étendue enneigée de l’Islande.

En plus des recherches scientifiques qu’elle mène et du développement qu’elle promeut, la NASA voit et enregistre des phénomènes impressionnants, sur Terre et dans l’espace. Les enregistrements ne manquent pas et nous avons fréquemment des images qui nous donnent une idée de ce qui se trouve en dehors de la planète et de la perspective de celle-ci depuis l’espace.

Récemment, l’agence américaine a capturé une éruption volcanique qui a eu lieu sur l’étendue enneigée de l’Islande, dans la péninsule de Reykjanes.

Cette dernière éruption, qui est le troisième événement de ce type depuis décembre 2023, a commencé au début du 8 février, avec de la lave atteignant 80 mètres de hauteur le long d’une fissure de trois kilomètres près du Monte Sýlingarfell.

L’activité volcanique a suscité l’admiration, ainsi que l’inquiétude, des habitants locaux et des experts, car elle se déroulait au nord du village de pêche de Grindavík, à l’est de la centrale électrique de Svartsengi et du spa géothermique Blue Lagoon.

La NASA a capturé l’image le 10 février en utilisant une technologie avancée de satellite, l’Operational Land Imager-2 (OLI-2) de la NASA, à bord du Landsat 9.

En combinant des observations infrarouges et visibles, la NASA montre la signature thermique de la lave contre le paysage enneigé. La lave plus froide expulsée en janvier près de Grindavík apparaît noire en contraste avec les éruptions les plus récentes.

Selon la NASA, malgré l’emplacement relativement éloigné de la fissure, le flux de lave a représenté des défis pour les infrastructures environnantes. Alors que la majeure partie de la lave coulait vers l’est, vers des zones peu peuplées, certains ruisseaux se sont dirigés vers l’ouest, en direction de la centrale et du spa.