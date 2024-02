La Russie ordonne l’arrestation du porte-parole de Meta, Andy Stone, pour « incitation au terrorisme »

La détention par contumace dans le cadre d’une procédure pénale engagée pour « promotion d’activités terroristes et incitation à des activités terroristes et extrémistes ». En cas de condamnation, Stone risque jusqu’à 20 ans de prison.

Un tribunal de Moscou a ordonné l’arrestation par contumace du porte-parole de Meta, Andy Stone, dans le cadre d’une procédure pénale engagée pour « promotion d’activités terroristes et incitation à des activités terroristes et extrémistes ». L’agence Interfax rapporte une déclaration d’un représentant du tribunal de Basmannyj de Moscou, selon laquelle « le tribunal a décidé d’une mesure de restriction sous la forme d’une détention provisoire de deux mois à l’encontre d’Andy Mark Stone à partir du moment de sa détention en Russie ou de son extradition en Russie ». Le tribunal a également annoncé que Stone a été placé sur les listes des personnes recherchées au niveau national et international.

Andy Stone accusé en Russie de favoriser des activités terroristes

En 2022, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Moscou a officiellement désigné Meta – qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp – comme une organisation « terroriste et extrémiste » pour avoir permis la publication de messages incitant à la violence contre les soldats russes qui envahissaient l’Ukraine. Les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Instagram et X (anciennement connu sous le nom de Twitter) ont été interdites en Russie et ne sont accessibles que via un VPN. La Russie a donc empêché Meta d’opérer dans le pays et, par la suite, a répondu aux sanctions américaines en interdisant au PDG de Meta, Mark Zuckerberg (et à 29 autres personnes), d’entrer dans le pays.

En mars de l’année dernière, le comité d’enquête russe a annoncé une enquête sur les actions illégales des employés de Meta. Dans cette annonce, il était déclaré que Stone avait déclaré que Meta avait annulé l’interdiction d’inciter à la violence contre l’armée russe sur ses plateformes, indiquant que cela constituait une forme d’expression politique. Stone a donc été accusé de complicité de terrorisme dans l’exercice de ses fonctions professionnelles. Selon l’agence de presse russe TASS, en cas de condamnation, Stone risque jusqu’à 20 ans de prison.

Meta a fermement nié ces accusations, avec le président des affaires mondiales de Meta, Nick Clegg, précisant en mars 2022 que l’entreprise est « axée sur la protection du droit à la liberté d’expression des personnes en tant qu’expression de légitime défense en réaction à une invasion militaire de leur pays ». Clegg a soutenu à l’époque que Meta permettrait aux utilisateurs basés en Ukraine d’appeler à la « résistance » contre les troupes russes sur des plateformes comme Facebook, mais a déclaré que les publications au nom de la « russophobie » ou de tout « incitation à la haine » contre le peuple russe ne seraient pas tolérées.