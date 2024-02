Android Auto 11.3 est là et apporte une surprise Google AI aux conducteurs

Google mise beaucoup sur ses systèmes et Android Auto finit par profiter de cette position. Il existe de plus en plus de nouvelles fonctionnalités et améliorations, et de nouvelles versions apparaissent rapidement. La dernière version, Android Auto 11.3, apporte une nouvelle fonctionnalité qui aligne cette proposition avec ce que propose le marché de manière de plus en plus accélérée.

Android Auto apporte quelque chose de nouveau pour tout le monde

Depuis qu’il a pris la décision de renouveler Android Auto, Google le remplit d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités à chaque nouvelle version. Cela a abouti à une nouvelle interface, qui change complètement la façon d’utiliser cette proposition qui aide tout conducteur dans ses déplacements quotidiens.

Au fur et à mesure que les nouvelles propositions évoluaient, Google a fini par se pencher sur ce qu’il préparait dans d’autres domaines. Ceux-ci représentent l’avenir, mais ils sont déjà présents et prêts à être utilisés, pour offrir aux utilisateurs le meilleur qu’ils méritent et dont ils ont besoin.

Dans le cas d’Android Auto 11.3, Google a fini par concentrer la seule grande nouveauté sur un point. Cette version n’a été testée que quelques semaines dans le canal bêta et atteint désormais tout le monde de manière généralisée. Nous parlons, comme nous l’avons indiqué précédemment, de la présence de l’IA dans cette solution.

L’IA de Google arrive pour aider les conducteurs

L’IA arrive maintenant, après avoir vu une énième adaptation de l’interface Android Auto. D’après ce que vous pouvez déjà voir dans les paramètres et dans l’image ci-dessus, il existe une nouvelle option, qui permettra à l’IA de présenter à l’utilisateur des résumés des messages reçus.

Bien qu’elle soit déjà disponible, cette option n’est pas active nativement. Les utilisateurs doivent accéder aux paramètres d’Android Auto et l’activer, en changeant simplement la position du Switch associé à cette nouvelle option apportée par Google.

Android Auto 11.3 est désormais disponible pour tous ceux qui souhaitent mettre à jour vers la nouvelle version. Recherchez simplement la nouvelle version dans le Google App Store et installez-la, comme n’importe quelle autre application. Ce n’est qu’alors qu’ils pourront essayer d’évaluer cette nouvelle option basée sur l’IA.