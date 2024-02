Mark Ruffalo provoque la controverse en affirmant que Hulk apparaîtra dans Captain America: Brave New World.

Il a fallu le démentir rapidement

Mark Ruffalo et son alter ego

Mark Ruffalo a été protagoniste d’un nouvel épisode amusant dans sa longue liste d’erreurs liées à l’Univers cinématographique Marvel, univers auquel d’ailleurs se joindra finalement Deadpool, interprété par Ryan Gosling, comme nous l’avons découvert hier grâce à la première bande-annonce de Deadpool & Wolverine diffusée pendant la mi-temps du Super Bowl.

L’acteur, qui a joué Hulk dans plusieurs films des Avengers et qui a même eu son caméo particulier dans The Marvels lors de la scène post-générique, a participé à un tour de questions-réponses lors du Festival international du film de Santa Barbara dimanche dernier, et comme il en a l’habitude, il a parlé de trop, bien que ses paroles aient déjà été démenties.

Anne Thompson, la modératrice du tour, a demandé à Ruffalo s’il apparaîtrait dans le prochain film où une grande partie de la distribution originale se réunirait, Captain America: Brave New World, prévu pour exactement dans un an (14 février 2025), à quoi l’acteur a répondu « Oui ». Thompson, incrédule devant la sincérité de la réponse et connaissant la réputation de l’interprète dans ces questions, lui a demandé s’il était autorisé à parler aussi ouvertement de ce sujet, ce à quoi a suivi un autre « Oui » de Mark Ruffalo, suivi d’un enthousiaste « Ça va être génial ! ».

Le malentendu

Mais ces mots, qui n’ont pas tardé à se propager comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et dans plusieurs médias, semblent ne pas être tout à fait corrects, et selon Variety, ce que la nomination aux Oscars pour Pauvres créatures voulait dire, c’est que Captain America: Brave New World était le prochain film de Marvel, et non pas qu’il ferait partie du prochain film de Marvel, et qu’évidemment cela allait être génial.

Est-ce un rappel à l’ordre de la part de Marvel envers l’acteur ou ne verrons-nous vraiment pas Hulk dans le nouveau film de Cap ? Quoi qu’il en soit, cette année nous espérons enfin en savoir plus sur un film qui est à seulement 12 mois de sa date de sortie prévue.