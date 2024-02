Une Américaine découvre sa photo sur les panneaux publicitaires de l’aéroport : une histoire surprenante de droits d’image violés

Heather, une fille qui vit aux États-Unis, a raconté sur TikTok comment elle s’est retrouvée sur les panneaux publicitaires de l’aéroport de LaGuardia dans le Queens. Tout a commencé avec une série de photos prises il y a plus de dix ans et qui ont ensuite été mises en ligne sur un site d’images stock.

Heather est une jeune américaine qui a un compte TikTok. Rien de viral, pas de célébrité des réseaux sociaux. Malgré une activité intense avec des dizaines de contenus publiés, Heather n’a atteint qu’un modeste 530 abonnés. Ses vidéos sont principalement axées sur les tendances et les vlogs. Cependant, l’une de ses vidéos récentes a attiré l’attention de milliers d’utilisateurs et même de certains journaux aux États-Unis. Dans une vidéo publiée ces jours-ci, Heather a expliqué qu’un contact lui avait envoyé une de ses photos sur Instagram.

Il y avait elle, enlacée avec son ex-petit ami. Ils étaient tous les deux sur la plage. Rien d’étrange, sauf que cette photo apparaissait dans la nouvelle campagne publicitaire de Spirit Airlines. Elle était sur le site de la compagnie aérienne et on pouvait également la trouver sur de grands panneaux à l’aéroport de LaGuardia dans le Queens, à New York.

D’où vient la photo de Heather ?

Heather a expliqué qu’elle n’avait jamais cédé les droits de son image à Spirit Airlines, une compagnie à bas coûts comptant plus de 11 000 employés. Dans une vidéo faisant suite à cette première dénonciation, elle a retracé avec ses abonnés l’origine de la photo. La prise de vue remonte à une dizaine d’années et a été réalisée par un ami photographe de son ex.

« Cette photo s’est retrouvée sur un site d’images stock ». Heather a expliqué qu’elle avait été trompée par le photographe. Les trois se trouvaient tous à Los Angeles, où Heather s’était installée pour tenter une carrière d’actrice. Là, le photographe avait proposé à tous les deux de prendre quelques photos sur la plage. Des images qu’il aurait ensuite revendues secrètement à une plateforme d’images stock.

Tout cela « sans signer aucun contrat ». À ce stade, Spirit Airlines aurait simplement payé le montant requis pour utiliser l’image : 7 dollars. Heather est en train de comprendre comment agir contre le photographe, mais en faisant quelques recherches, elle a découvert que le cas de Spirit Airlines n’est pas isolé. Au cours des dernières années, des dizaines de compagnies ont acheté ses photos et les ont utilisées pour faire tous types de publicités.