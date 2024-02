Obélisque : une nouvelle entité biologique révolutionnaire découverte dans le corps humain

La recherche pourrait apporter une avancée importante dans ce que nous savons sur notre corps

Cette nouvelle entité biologique est connue sous le nom d' »Obélisque »

Nos corps sont remplis de bactéries aux fonctions vraiment surprenantes. En plus des cellules de notre corps, à l’intérieur de nous se trouve un véritable microbiome qui vit en parfaite connexion avec nous. À priori, nous le connaissions assez bien. Du moins, c’est ce que l’on pensait, car une nouvelle découverte promet de marquer un jalon sans précédent. Un groupe de scientifiques affirme avoir découvert une nouvelle entité dans les corps des êtres humains avec une structure vraiment étrange.

Cependant, il s’agit pour le moment d’un article publié en pré-impression. Cela signifie que l’article n’a pas encore été soumis à une révision par des pairs, au cours de laquelle des scientifiques aveugles révisent la validité de l’expérience exposée dans l’article et tentent de confirmer sa véracité ou s’il y a des erreurs. Quoi qu’il en soit, l’article préliminaire des scientifiques de l’Université de Stanford peut être lu dans Nature, qui l’a déjà publié, ce qui témoigne de son bon chemin a priori.

La nouvelle entité biologique inconnue dans notre corps

Le groupe de chercheurs a identifié une entité biologique jusqu’alors inconnue à l’intérieur du corps humain, qu’ils ont appelée obélisque. Cette nouvelle et intéressante découverte nous oblige à chercher de nouvelles réponses dans le domaine de la biologie et de la médecine, car elle ouvre tout un champ de connaissances d’un seul coup.

Les obélisques partagent des similitudes structurelles avec les virus et les viroïdes, mais se distinguent par leur capacité à coder des protéines, qui ont été appelées obulines. Ces différences font des obélisques une entité totalement nouvelle avec sa propre importance.

Le nom « Obélisque » provient de sa structure unique, qui implique une forme et une fonctionnalité qui n’avaient pas été observées auparavant dans le domaine de la biologie moléculaire. Jusqu’à présent, environ 30 000 types différents d’obélisques ont été identifiés dans le microbiome humain, chez plus de 400 personnes, ce qui témoigne d’un riche monde intérieur que nous ne connaissions pas jusqu’à présent. La plupart de ces obélisques ont été trouvés dans le microbiome oral et intestinal, ce qui suggère un rôle significatif dans la santé et la maladie humaines.

La raison pour laquelle les obélisques sont restés cachés à la science jusqu’à présent est leur structure unique, qui les rend difficiles à détecter et à classifier car ce n’est pas quelque chose que l’on peut trouver ou analyser si on ne le cherche pas réellement.

Pour résumer, nous pouvons convenir des aspects clés suivants concernant les obélisques: