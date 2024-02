Dépense 7 000 euros pour un voyage à New York: à l’aéroport, découvre qu’il n’y a même pas d’avion

Rita Bartoloni, coordinatrice de Codacons Umbria, a raconté l’histoire d’une famille de Pérouse victime d’une arnaque d’une agence de voyage en ligne. Après avoir payé un forfait complet pour les vacances, l’agence a disparu sans laisser de trace.

Un forfait de plus de 7 000 euros. Voyage et séjour à New York au départ de l’aéroport de Rome. Voilà l’offre que, en 2023, une famille de Pérouse composée de quatre personnes a décidé d’accepter d’une agence de voyage en ligne. Une offre qui ne prenait évidemment pas en compte le voyage aller-retour entre Rome et Pérouse, les éventuels séjours près de l’aéroport et toutes les autres dépenses qu’une famille doit supporter avant de partir en vacances.

Il ne manquait qu’un détail : cette offre n’a jamais existé. Rita Bartoloni, coordinatrice de Codacons Umbria, a donné une interview à Messaggero dans laquelle elle raconte cette arnaque subie par une famille de Pérouse. « L’été dernier, nous avons également eu le cas d’une famille de Pérouse qui a dépensé près de 7 000 euros pour aller à New York en achetant des billets d’avion et en réservant un séjour pour quatre personnes dans un hôtel via une agence en ligne ».

L’arrivée de la famille à l’aéroport

Le récit de Bartoloni laisse entendre que l’arnaque a été totale. Une fois arrivée à l’aéroport, la famille a réalisé que l’avion indiqué par l’agence n’existait même pas : « À leur arrivée à l’aéroport, les parents et les enfants ont découvert qu’il n’y avait aucune trace du vol et bien sûr, aucune trace de l’agence non plus ».

L’augmentation du coût des billets d’avion

Cette escroquerie cache quelque chose de plus qu’un simple criminel qui n’hésite pas à dérober l’argent d’une famille en vacances. Au cours des dernières années, le coût des billets d’avion n’a cessé d’augmenter. En 2023, les prix des billets ont continué à augmenter et selon une analyse du Corriere della Sera basée sur les données d’Eurostat, ils augmenteront également début 2024.

Les raisons sont multiples. D’une part, nous nous sommes habitués pendant des années à des billets vendus à bas prix, clairement insoutenables par communiqué au coût du service que nous achetions. Selon le PDG d’EasyJet, Johan Lundgren, rien que en 2023, le prix moyen d’un billet a augmenté de 31%, une augmentation qu’il attribue principalement au coût du carburant. Il n’est pas difficile d’imaginer qu’une bonne occasion rencontrée lors de la recherche de voyages en ligne puisse susciter l’intérêt d’une famille.