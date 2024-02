Deux astuces pour gagner du temps lors de la rédaction de textes ou d’e-mails sur iPhone

Avec la disparition des claviers physiques sur les smartphones, l’écriture est devenue plus difficile sur le plan tactile, mais les logiciels compensent souvent la plus grande « latence » de nos doigts (même s’il y a des adolescents qui tapent à la vitesse de la lumière). Cependant, même avec quelques compétences à portée de main, rédiger des textes plus longs prend du temps. Pour tous ceux qui rencontrent de telles difficultés, nous laissons aujourd’hui deux bons conseils.

Boostez votre écriture sur le QWERTY de l’iPhone

Presque tout le monde sait déjà écrire sur le clavier QWERTY de l’iPhone et de nombreuses personnes connaissent également de bonnes astuces pour rendre l’écriture plus rapide et plus facile sur l’appareil.

L’une de ces suggestions est de créer un hack utile pour ceux qui tapent des chiffres et des lettres et préfèrent que le clavier revienne aux lettres après avoir tapé un chiffre. Actuellement, si vous appuyez sur le bouton 123 et appuyez sur un chiffre ou l’un des symboles spéciaux du clavier, vous devez appuyer à nouveau sur le bouton 123 pour revenir aux lettres.

Cependant, la prochaine fois, essayez ceci. Maintenez la touche 123 enfoncée avec un doigt et utilisez un autre doigt pour écrire le numéro ou le symbole spécial souhaité. Lorsque vous relâchez la touche 123, QWERTY revient aux lettres – cela fonctionne très bien et peut vous faire gagner du temps.

Une autre façon de gagner du temps sur le QWERTY virtuel de l’iPhone s’appelle le remplacement de texte. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez remplacer une phrase, une adresse, un numéro de téléphone ou tout autre chose que vous tapez fréquemment par un raccourci rapide.

Par exemple, après avoir configuré cette option, vous pouvez écrire @@ chaque fois que vous souhaitez rédiger votre email. Sur le clavier, vous écrirez @@, mais dans votre email ou SMs, vous verrez votre adresse email.

Pour configurer cela, sur votre iPhone, accédez à Paramètres > Général > Clavier > Remplacement du texte. Vous verrez qu’Apple précharge votre iPhone avec un remplacement de texte. Par exemple, lorsque nous écrivons pw, le mot NETCOST apparaît dans le texte d’un message, dans un e-mail ou même partout ailleurs où nous écrivons !

Pour ajouter vos propres remplacements de texte, appuyez sur la touche « + » dans le coin supérieur droit de l’écran.

Vous êtes redirigé vers une nouvelle page avec deux champs en haut de l’écran. Dans le champ Phrase, saisissez le mot, les chiffres ou la phrase pour lesquels vous souhaitez créer un raccourci. En bas, tapez le raccourci que vous souhaitez utiliser. Par exemple, je configure mon iPhone pour qu’il écrive Portugal chaque fois que j’écris PT dans un message ou un e-mail.

Avec ces deux conseils, vous pourriez vous retrouver à créer des textes et des e-mails un peu plus rapidement qu’avant.