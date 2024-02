La NASA est plus proche de placer un réacteur nucléaire sur la Lune

Nous savons que la NASA veut aller sur la Lune; ce n’est pas un secret et les plans ont été partagés. Cependant, la manière dont les astronautes vont (sur)vivre là-bas n’est plus aussi claire. En ce qui concerne l’une des questions prépondérantes – la suppression des besoins énergétiques -, on sait que l’agence américaine est plus proche de mettre en place un réacteur nucléaire sur notre satellite naturel.

L’énergie est l’un des besoins les plus importants lors des voyages que la NASA prévoit de faire vers la Lune. Par conséquent, pour le futur programme Artemis de la NASA, apporter de l’énergie aux bases lunaires est une priorité absolue.

Ainsi, afin de développer des concepts pour un petit réacteur à fission nucléaire pour générer de l’électricité à la surface de la Lune, l’agence a créé le projet Fission Surface Power.

Le projet vient de terminer sa phase initiale (commencée en 2022). Cela consistait en trois contrats de 5 millions de dollars avec des partenaires commerciaux pour développer des projets de réacteurs à fission.

La NASA a sélectionné Lockheed Martin à Bethesda, Westinghouse à Cranberry et IX à Houston, chacune pour un contrat de 12 mois de la phase 1, pour développer des projets préliminaires.

Chaque partenaire a été invité à présenter un projet de réacteur et des systèmes de conversion d’énergie, de rejet de chaleur, de gestion et de distribution de l’énergie. De plus, ils devaient également fournir une estimation des coûts de leurs systèmes et des plans de développement.

L’objectif final était de créer un système capable de soutenir des bases lunaires pendant une décennie. Les conceptions serviraient également de lignes directrices pour planifier et construire des systèmes similaires sur Mars.

Une démonstration d’une source d’énergie nucléaire sur la Lune est nécessaire pour montrer qu’elle est une option sûre, propre et fiable. La nuit lunaire représente un défi sur le plan technique, donc avoir une source d’énergie comme le réacteur nucléaire, qui fonctionne indépendamment du soleil, est une option qui permet une exploration à long terme et des efforts scientifiques sur la Lune.

A expliqué Trudy Kortes, directrice du programme de missions de démonstration technologique de la direction des missions de technologie spatiale de la NASA, au siège de la NASA à Washington.

Dans les demandes concernant les projets des partenaires, la NASA souhaitait voir des plans pour des réacteurs qui pourraient durer au moins une décennie sans intervention humaine, réduisant ainsi les risques d’exposition accidentelle aux radiations et garantissant, a priori, que les explorateurs lunaires se concentrent sur leurs tâches principales de science et d’exploration.

Il y avait une variété saine d’approches ; elles étaient toutes très différentes les unes des autres. Nous ne leur avons pas donné beaucoup de contraintes spécifiques car nous voulions qu’ils pensent en dehors des sentiers battus.

A partagé Lindsay Kaldon, responsable du projet Fission Surface Power au Glenn Research Center de la NASA à Cleveland.

Pour le réacteur nucléaire, la NASA demandait qu’il pèse moins de six tonnes métriques et produise 40 kilowatts de puissance – suffisant pour démontrer la capacité du système et fournir de l’énergie aux habitats, aux réseaux et aux expériences scientifiques.

Les exigences ont été fournies de manière ouverte et flexible, afin que chaque entreprise puisse penser librement.

Pourquoi la NASA veut-elle des réacteurs à fission nucléaire sur la Lune ?

Vivre sur la Lune présentera des défis, c’est pourquoi une énergie propre et sûre aidera à surmonter bon nombre des dangers auxquels les astronautes seront confrontés.

Bien que l’énergie solaire représente une source fiable d’énergie pour maintenir les choses en marche, la vérité est qu’au moins la moitié du temps, les réseaux électriques solaires seront dans l’obscurité en raison de la nuit lunaire.

Il est donc conseillé que, parallèlement à l’énergie solaire, la NASA dispose d’une autre source. L’avantage des réacteurs nucléaires est qu’ils peuvent fonctionner en continu, indépendamment de la présence ou non de la lumière du soleil.

Cependant, il est important de souligner que la NASA ne communique pas qu’elle n’utilisera que des générateurs à fission nucléaire sur la Lune. En réalité, il est probable qu’une combinaison d’installations solaires et nucléaires suffise aux besoins en électricité de ceux qui s’aventureront sur le satellite naturel.

Et maintenant ?

Avec les retours des partenaires commerciaux, la NASA commencera à travailler sur une demande de Phase 2 pour 2025. Ensuite, l’agence prévoit de livrer un système pour une utilisation sur la Lune au début des années 2030.

Dans le futur, après que les systèmes auront passé leur « baptême du feu » sur la Lune, la NASA prévoit probablement de redessiner un réacteur à fission nucléaire spécifiquement pour une utilisation sur Mars.