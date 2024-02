Ils parviennent à transformer de la boue rouge: coup dur contre le changement climatique

L’acier vert devient une réalité grâce à cette recherche

L’acier est présent dans tous les aspects de notre vie

Nous sommes actuellement engagés dans la lutte contre le changement climatique. Pratiquement toutes les industries dirigent leurs efforts vers cette lutte cruciale dans le but de réduire au maximum les émissions, tout en maintenant un niveau élevé d’efficacité et de production. C’est pourquoi des initiatives visant à produire de l’hydrogène vert, un jalon qui peut désormais être combiné avec un autre tout aussi important : produire de l’acier vert. Après tout, l’industrie métallurgique est l’une des plus polluantes de la planète, il est donc important de trouver une solution durable, car c’est aussi essentiel.

De la boue rouge toxique à de l’acier durable en 10 minutes

L’industrie de l’aluminium est responsable de la production de 198 millions de tonnes de résidus de bauxite chaque année, qui sont appelés la boue rouge et qui sont toxiques. À long terme, cela pose un problème environnemental, qui s’ajoute également à celui de l’industrie de l’acier, qui contribue à 8% des émissions mondiales de CO2, ce qui n’est pas surprenant non plus car ce métal est l’un des plus demandés. Aujourd’hui, il est même utilisé pour fabriquer des pailles métalliques, bien plus saines que leur alternative en carton.

Dans ce contexte, les choses peuvent changer de manière significative grâce aux chercheurs du Max-Planck-Institut für Eisenforschung, qui ont développé un processus révolutionnaire qui transforme la boue rouge en fer et en oxyde en seulement 10 minutes, comme cela a été documenté dans un article publié dans la revue Nature.

Ensuite, une fois le matériau collecté, il peut être utilisé ultérieurement pour la fabrication d’acier de manière plus simple et durable à long terme. Bien que la procédure implique la manipulation de matériaux toxiques en raison de la nature de la bauxite, elle représente une avancée très importante et déterminante vers la durabilité dans l’industrie, offrant une deuxième vie à un déchet qui était jusqu’à présent très problématique et réduisant la dépendance aux sources primaires de fer.

Outre son acceptation écologique, ce processus se distingue également par sa viabilité économique. Il ne se limite pas à être une solution respectueuse de l’environnement, il nous offre également une alternative rentable pour l’industrie, ce qui est très positif, car parfois les processus de ce type ne font qu’augmenter le coût final, affectant les consommateurs ayant un pouvoir d’achat plus faible. Cela crée ainsi un équilibre entre durabilité et viabilité qui peut satisfaire tout le monde.

Tl;Dr