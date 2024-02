5 géniales produits Nintendo qui n’ont jamais vu le jour

Que serait-il arrivé si nous avions eu une coque jouable de Game Boy pour smartphone ? Et une console portable avec des boutons interchangeables ?

La coque jouable pour smartphone de Game Boy

Nintendo est l’une des plus grandes entreprises de divertissement, notamment dans l’industrie du jeu vidéo où elle est seulement devancée par Sony, Microsoft et Tencent. Actuellement, la Nintendo Switch connaît un succès fulgurant dans les ventes, mais elle peut se vanter d’avoir eu des consoles emblématiques telles que la Game Boy, la Wii ou la Nintendo DS dans son passé. Il n’est pas facile d’être une entreprise constamment innovante, c’est pourquoi il y a des produits Nintendo qui n’ont jamais vu le jour.

L’histoire de cette entreprise japonaise remonte à plus de 130 ans, quand son fondateur, l’artisan Fusajirō Yamauchi, a commencé à produire et à commercialiser des cartes hanafuda en 1889. Cependant, ce n’est qu’en 1977 qu’ils ont sorti leur première console de jeux vidéo domestique : la Color TV Game, qui a été vendue exclusivement au Japon. Comme vous pouvez l’imaginer, au cours de toutes ces années, ils ont eu amplement le temps de laisser leur imagination déborder, de proposer de nouvelles idées folles…. et également d’en abandonner beaucoup.

Mais abandonner un produit ne signifie pas qu’il est mauvais, cela peut simplement signifier qu’il n’a pas réussi à correspondre à la philosophie de l’entreprise, qu’il n’y a pas eu d’accord ou qu’on n’en voyait pas l’avenir. C’est pourquoi, sur le site web Guide Strats, ils ont créé des rendus en 3D réalistes qui montrent à quoi auraient pu ressembler ces inventions qui n’ont jamais existé.

Coque jouable pour smartphone Game Boy de Nintendo

Si vous pensiez que la coque qui ajoute un clavier QWERTY à la manière d’un BlackBerry était la plus originale que vous pourriez trouver, Nintendo était sur le point de créer quelque chose de encore meilleur. Il s’agit d’une coque pour téléphone portable Game Boy, avec les classiques boutons A et B inclus, le panneau de commande, l’écran… et avec laquelle on peut vraiment jouer !

La coque s’adapte parfaitement sur le smartphone, laissant libre le port USB, la sortie des haut-parleurs, le microphone et les boutons de volume/mise en marche qui nous permettent de gérer le téléphone. Pour le moment, cet accessoire qui nous permet de transformer le téléphone en la mythique console, et qui nous ramène en enfance, est en suspens.

Joy-Cons de Nintendo Switch avec charnières

Les manettes Joy-Con sont les principaux contrôleurs de la Nintendo Switch, la console de jeu en vogue. Ce sont deux unités individuelles (les plus populaires sont de couleur bleue et rouge) qui s’insèrent sur les côtés de l’écran et peuvent être retirées à tout moment pour jouer en mode téléviseur ou en mode sur table.

C’est pourquoi, la société japonaise a pensé qu’il serait une bonne idée de sortir ces Joy-Cons avec des charnières, ce qui permettrait aux joueurs de incliner les contrôleurs jusqu’à 20 ou 30 degrés, mettant ainsi l’écran en valeur. Avec ce produit, la Switch pourrait gagner en confort et ajouter aussi des fonctions amusantes à certains jeux, comme allumer les phares ou les essuie-glaces dans un jeu de voitures.

Manette de football americain pour Nintendo Wii

Vous vous rappelez quand nous étions complètement accros au jeu Wii Sports ? Nous pouvions pratiquer la boxe, le golf, le baseball et même jouer au bowling en tenant simplement la manette Wii et en adoptant la posture requise par chaque sport. Ce contrôleur sans fil obtenait des résultats assez convaincants, plongeant les joueurs complètement dans la partie.

Cependant, imaginez que le sport soit encore plus réaliste. Par exemple, avec un ballon de football américain dans lequel on pouvait insérer la manette Wii, permettant aux utilisateurs de courir avec le ballon, de simuler l’action de le lancer et même de faire semblant d’esquiver les adversaires en le bougeant d’un côté à l’autre.

Système portable Nintendo Switch avec contrôles interchangeables

Il y a déjà 10 ans, l’entreprise a présenté un brevet pour une console portable qui ressemblait beaucoup à la Nintendo 3DS, l’évolution de la deuxième console la plus vendue de tous les temps, seulement surpassée par la PlayStation 2. En effet, nous parlons de la célèbre Nintendo DS, sortie en 2004.

La particularité de ce nouveau dispositif étaient ses contrôles interchangeables, qui permettaient aux joueurs de changer la place des boutons et des joysticks, voire de les remplacer par de nouveaux interrupteurs spécifiques, par exemple des interrupteurs coulissants. Pour effectuer ces mouvement, le geste pensé par Nintendo était aussi simple que de glisser les contrôles vers l’extérieur et les retirer de leurs rainures.

Périphérique gonflable pour monter à cheval Nintendo Wii

Si vous faisiez partie des milliards de personnes qui ont succombé aux charmes de la Wii, il est fort probable que vous ayez également acheté son accessoire favori : la Balance Board. Cette fameuse planche de Nintendo était capable de détecter le centre de gravité de l’utilisateur, de calculer son poids et bien sûr, d’exécuter des jeux aussi amusants que le hula hoop, les steps ou le saut à ski, entre autres.

Mais bien sûr, il y a des sports qui ne peuvent pas être joués simplement avec la manette Wii ou la Balance Board, c’est pourquoi en 2009, ils ont imaginé un coussin gonflable qui simulerait l’expérience équestre ou celle d’autres animaux, certains même imaginaires. Selon le brevet de Nintendo, ce genre de siège gonflable pourrait également être utilisé dans des jeux de taureaux, d’éléphants, de dauphins, de baleines voire de dragons ou de licornes.