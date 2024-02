Sihoo S300 : Présentation et utilisation de la chaise ultra ergonomique et futuriste

Le mal de dos étant le mal du 21ème siècle, une chaise ergonomique s’avère être aujourd’hui un élément indispensable de notre quotidien. Dans cet optique découvrons ensemble aujourd’hui la chaise ergonomique Sihoo Doro S300 qui, avec son design industriel futuriste attire fortement l’œil et semble d’emblée cocher de nombreuses cases concernant le confort d’assise. Cette nouvelle chaise est hautement personnalisable et possède un soutien lombaire à ressort ainsi qu’un mécanisme « anti-gravité » permettant à la chaise de s’orienter en douceur et de s’arrêter à n’importe quel angle sans avoir besoin d’être verrouillée. Sans plus attendre, passons à l’ouverture du produit !

Sihoo Doro S300: Le déballage

La Sihoo Doro S300 est livrée dans un grand carton assez lourd. La chaise fait le poids de 26,5 kg, une donnée qui rassure d’emblée quant à sa construction et les matériaux utilisés.

Une fois le packaging ouvert, nous découvrons plusieurs éléments et leur nombre reste contenu, nous permettant déjà de nous projeter sur un montage qui ne devrait pas poser de problème.

Nous retrouvons les accoudoirs, des vis et un outil de visage ainsi que les pied et la cartouche à gaz.

L’assise et le dossier sont bien évidemment présents et ne présentent aucun défaut cosmétique. L’usinage des produits est convainquant et nous n’avons rien à redire sur le soin apporté à leur emballage

Enfin nous trouvons une paire de gants, ainsi qu’un manuel d’instruction disponible en français et bien illustré.

Sihoo Doro S300: Place au montage

L’assemblage s’est déroulé avec une facilité déconcertante. Par le passé, nous avions rencontré quelques surprises avec certains fauteuils Gamer, où les pièces et les alignements laissaient parfois à désirer. Cependant, avec la Sihoo Doro S300, tous les assemblages étaient impeccables et facilités grâce aux têtes des vis hexagonales qui ont toutes la même taille. Le seul tournevis fourni suffit pour l’entièreté du montage. Par ailleurs, si vous craignez de perdre une vis lors du montage, la marque fournit une vis supplémentaire pour chaque type, un petit détail bien utile pour les plus étourdis d’entre nous.

Nous commençons par monter la base en plaçant les roulettes dans les pieds, qui à leur tour s’insèrent et se vis sur le moyen central. Il suffit ensuite de placer la cartouche à gaz.

Le manuel nous indique ensuite de nous aider du carton pour fixer l’assise au siège. La hauteur pour viser ces deux pièces ensemble à l’aide de 3 boulons est parfaite.

Vient ensuite le vissage des accoudoirs à l’aide de 2 boulons chacun. Les lettres L (Gauche) et R (Droite) sont inscrites clairement afin de ne pas se tromper de côté.

Une fois le siège assemblé, il suffit de le poser sur le pied et… C’est terminé !

Après avoir monté plusieurs chaises ergonomiques, nous pouvons sans conteste attester que ce modèle est celui pour lequel cette étape était la plus simple et fluide.

Si toutefois vous avez besoin de plus de conseils, des vidéos sont disponibles sur la chaîne Youtube du constructeur :

Sihoo Doro S300: Caractéristiques principales et utilisation

La Sihoo Doro S300 fabriquée à partir d’une seule pièce d’alliage d’aluminium, est le fruit de 13 procédures pour obtenir son aspect futuriste industriel.

Ce design lui a d’ailleurs valu le prix du German Design Award Special 2023. Elle est également certifiée BIFMA (Business and Institutional Furniture Manufacturers Association) et SGS (Société Générale de Surveillance).

Caractéristiques: Support de taille réglable, système d’absorption des chocs à quatre ressorts, accoudoirs réglables dans six directions Hauteur totale (maximum) : 125,2 cm Hauteur d’assise (maximum) : 55 cm Hauteur du dossier : 69,6 cm Charge maximale 136 kg Angle d’inclinaison : 100-130° Poids: 26,2 kg

Les commandes de réglage du Doro S300 se distinguent légèrement de celles d’une chaise de bureau standard. Plutôt que d’utiliser un bras que l’on tire vers le haut pour ajuster la hauteur de la chaise, on trouve des interrupteurs connectés par des câbles aux zones pertinentes, ainsi que des embouts que l’on tourne pour régler la résistance d’inclinaison et l’angle du support lombaire.

Avec des illustrations explicites pour chaque interrupteur, il devient extrêmement simple de s’orienter. Les commandes sont transparentes, offrant une compréhension précise des ajustements à effectuer sur la chaise pour l’adapter parfaitement à notre posture ou à nos préférences du moment.

Sihoo a intégré dans sa Doro S300 une série de fonctionnalités haut de gamme qui répondent à bon nombre d’utilisateurs exigeants. Au coeur de la Sihoo Doro S300 se trouve un mécanisme à plaque élastique de pointe, construit à partir de fibre de verre de qualité aérospatiale. Ce mécanisme assure une inclinaison fluide et sans effort à l’angle souhaité par chaque utilisateur, quelle que soit leur morphologie.

À la différence des systèmes d’inclinaison traditionnels qui utilisent des ressorts, l’utilisateur n’a pas besoin de bloquer le dossier à un certain angle. Les armatures et le coussin de la chaise s’ajustent automatiquement lors de l’inclinaison, assurant un support coordonné qui favorise la relaxation des différentes parties du corps.

La Sihoo Doro S300 est équipée d’un système de suspension à ressorts sous le coussin de siège qui absorbe efficacement les chocs lorsque l’utilisateur s’assoit. Ce système garantit un « atterrissage » doux et amorti, à la différence des chaises traditionnelles qui offrent une sensation de dureté lors de l’assise.

Point d’orgue de la Sihoo Doro S300, son double support lombaire dynamique offrant une surface plus importante pour le bas du dos.

Avec ses quatre ressorts omnidirectionnels, le support lombaire s’ajuste automatiquement pour s’adapter à différentes positions assises et morphologies.

De plus, le vérin à gaz à la base du support lombaire permet un réglage plus précis pour l’utilisateur, assurant un soutien lombaire adéquat et personnalisable (ajustable finement entre 90° et 105°).

Le dossier de la Sihoo Doro S300 est séparé du support lombaire, permettant un ajustement indépendant pour s’adapter aux utilisateurs de différentes tailles, tout en maintenant le support lombaire au bon endroit.

Le dos supérieur et inférieur sont ainsi parfaitement soutenus, assurant un confort de siège optimal.

L’appuie-tête intégré épouse la courbe du cou et offre une zone de support douce et spacieuse. Que l’utilisateur soit en pleine concentration ou en pause détente, l’appui-tête assure un confort optimal.

Le coussin de siège en forme de cascade maximise la surface de contact et minimise la pression sur les cuisses et les hanches, offrant une expérience d’assise plus relaxante et confortable. De plus, la possibilité de régler la profondeur du siège de 2,5 cm rend le modèle Doro S300 adapté à des utilisateurs de différentes tailles.

Le maillage de la Sihoo Doro S300 utilise du velours italien et du DuPont TPEE tissés de manière spéciale. Le résultat est un maillage extrêmement élastique, durable, décontractant et doux au toucher, assurant un soutien adéquat tout en restant confortable.

Les accoudoirs coordonnés 6D de la SIHOO Doro S300 sont réglables dans six directions (haut et bas, avant et arrière, vers l’intérieur et vers l’extérieur, en rotation et en coordination avec le dossier lors de l’inclinaison), fournissant un support adéquat pour les bras quelle que soit la position de l’utilisateur.

Une chaise de bureau élégante est aussi importante qu’une chaise confortable pour s’asseoir pendant de longues périodes si vous travaillez ou jouez à domicile. Avec sa construction solide, ses nombreuses possibilités d’adaptation et de personnalisation, la Doro S300 de Sihoo coche de nombreuses cases pour améliorer le confort physique et visuel.

Sihoo Doro S300: Disponibilité et prix

La Doro S300 est actuellement disponible en précommande sur le site officiel de Sihoo. Vous pouvez actuellement profiter d’une remise significative de 139,99 € en payant un frais de précommande de 6,99 €. La variante noire est proposée au prix de 666,99 €, tandis que la variante blanche coûte 676,99 € au lieu de 799.99 € .

Si vous cherchez une option plus économique, Sihoo propose également la chaise Doro S100, qui offre un design et un soutien similaires à un prix réduit de 359.99 €.

À propos de Sihoo

Sihoo, expert en mobilier ergonomique, s’engage à offrir des produits axés sur la santé et le confort. Avec une expérience de 12 ans dans la technologie et le bien-être, la marque propose des solutions d’assise qui favorisent la productivité et la créativité. Dotée d’une équipe de plus de 100 professionnels en recherche et développement, d’un centre de test de 10 000 pieds carrés et d’un institut de recherche en ergonomie interne, Sihoo démontre son engagement envers l’innovation. L’accent est mis sur la satisfaction client avec des services tels que la livraison gratuite, une politique de retour de 30 jours et une garantie généreuse de 3 ans. Les produits Sihoo visent principalement les professionnels sédentaires, en particulier ceux âgés de 25 à 35 ans, recherchant une vie de qualité alliant technologie et bien-être.