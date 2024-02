Plus de la moitié des applications Apple Vision Pro sont payantes, selon un communiqué

Apple a déclaré que le Vision Pro nous avait fait entrer dans l’ère de « l’informatique spatiale ». Pour l’instant, ce qui est sûr, c’est qu’avec eux, nous sommes revenus à l’ère des applications payantes, du moins temporairement.

C’est ce que l’on peut déduire d’un rapport publié par Appfigures, une société spécialisée dans l’analyse d’applications mobiles : 52 % des applications exclusives pour visionOS publiées jusqu’à présent dans son Store sont payantes, une valeur très élevée par rapport à la boutique iOS, où seulement 5% des candidatures sont ainsi monétisées.

Ce phénomène ne durera pas longtemps

Les applications payantes étaient très courantes sur iOS au cours des premières années de l’App Store. La raison était simple : pendant des années, il n’y avait pas d’achats intégrés et les abonnements étaient réservés à des types d’applications très spécifiques.

Lorsque Apple a fait tomber ces barrières, les applications disposaient désormais de moyens de monétiser elles-mêmes, même si elles étaient proposées en téléchargement gratuit, et pas uniquement via la publicité.

Une application gratuite peut être installée instinctivement et plus tard, nous pouvons décider si nous voulons payer l’achat ou l’abonnement in-app. Avec le paiement par téléchargement, ce processus n’existe pas et de nombreux clients potentiels abandonnent directement l’achat car ils ne peuvent pas l’essayer au préalable.

Alors pourquoi sommes-nous revenus à ce modèle dans visionOS ? Des sources précisent que cette analyse ne prend en compte que moins d’un millier d’applications (au moment de la publication du rapport) exclusives à visionOS ou des versions adaptées d’applications déjà existantes sur iOS. En d’autres termes, cela ne prend pas en compte les plus d’un million d’anciennes applications iPadOS qui fonctionnent en deux dimensions.

Comment est distribuée la monétisation des applications Vision Pro

Parmi ce groupe, une petite partie est basée sur un abonnement, un peu plus de la moitié est payée par téléchargement et le tiers restant est monétisé en dehors de l’App Store.

La réponse à ce phénomène réside dans la ruée vers l’or au début du marché pour un appareil à 3 500 $. Les propriétaires ont démontré une situation financière particulière, propice à continuer à dépenser quelques dollars de plus pour améliorer l’expérience de l’appareil.

De plus, avec très peu d’applications encore disponibles, il est beaucoup plus facile de se démarquer lorsque l’on essaie d’attirer l’attention. La plupart des applications payantes coûtent moins de 10 $, vous pouvez donc opter pour un achat instinctif. Il existe également certaines applications dont les prix sont plus élevés, comme un tableau périodique interactif vendu 99 $.

Cette tendance initiale contraste avec une trajectoire d’abonnement en expansion pilotée par Apple lui-même. Apple encourage les développeurs à adopter ce modèle économique depuis plus de cinq ans. L’explication est simple : les revenus récurrents, et non uniques, sont très attractifs pour toute entreprise.

