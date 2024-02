Invincible: Guarding the Globe est maintenant disponible sur Android et iOS

Le titre pour mobile développé par Ubisoft Barcelona est déjà sorti et est disponible gratuitement sur Android et iOS

Invincible: Guarding the Globe est maintenant disponible sur mobile

Sans doute, les fans de bandes dessinées, en particulier de super-héros, habitués à jouer à des jeux sur mobile, attendaient avec impatience la sortie de l’un des titres les plus intéressants de ce début d’année 2024 sur Android et iOS. Bien sûr, nous parlons d’Invincible: Guarding the Globe, un jeu de rôle passif basé sur la bande dessinée et la série animée de l’écrivain Robert Kirkman et des artistes Ryan Ottley et Corey Walker. Eh bien, comme beaucoup le savent déjà, le jeu est maintenant disponible sur les appareils mobiles.

Le jeu développé par Ubisoft Barcelona est maintenant disponible en téléchargement gratuit sur Android, via le Google Play Store, et sur iOS, depuis l’App Store. Vous pouvez donc maintenant vous plonger dans une proposition, appelée par ses créateurs un jeu de rôle d’équipe passive, qui vous permettra de collectionner des personnages de la licence et de former une équipe pour combattre les forces du mal.

Invincible: Guarding the Globe peut désormais être téléchargé gratuitement sur Android et iOS

Dans ce Invincible: Guarding the Globe, nous devrons incarner un commandant de la GDA (Global Defense Agency) pour remplir la mission de protéger la Terre contre diverses menaces, comme une armée de clones. Bien que cette proposition nous présente une histoire totalement nouvelle et indépendante de l’original, nous pourrons profiter de la présence des personnages les plus connus, ainsi que des moins connus, de la série et de la bande dessinée.

Comme nous l’avons dit précédemment, ce jeu pour mobiles est basé sur un système de combat passif avec lequel nous devrons affronter nos ennemis avec différentes équipes que nous formerons. De plus, ce titre comprend plusieurs chapitres dans la même narration, dans lesquels les utilisateurs pourront accomplir de nouveaux objectifs qui seront ajoutés chaque semaine, ainsi que la possibilité de débloquer et d’équiper divers éléments présents dans le jeu. Au-delà de l’histoire principale, le jeu propose également des GDA Ops, qui sont des combats secondaires et d’autres combats coopératifs en ligne.

Pour terminer, il est important de rappeler que cet Invincible: Guarding the Globe est désormais disponible en téléchargement gratuit, bien qu’il contienne des achats intégrés dans l’application, sur Android et iOS. Vous pouvez donc vous procurer cette proposition développée par le studio Ubisoft basé à Barcelone via le Google Play Store et l’App Store respectivement.