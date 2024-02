Pourquoi les chercheurs affirment que manger ce type de poisson abaisse le cholestérol

Le contenu contient au moins quatre composés qui réduisent les niveaux de cholestérol total, de « mauvais » cholestérol et de triglycérides dans le sang, préservant la santé du système cardiovasculaire.

Lorsqu’on découvre qu’on a du cholestérol élevé (hypercholestérolémie), tout le monde sait probablement qu’il faut changer ses habitudes, en particulier à table. Cependant, il y a tellement d’aliments à éviter qu’il peut être difficile de choisir ceux à consommer régulièrement et en quantité suffisante. Un aliment en particulier est souvent éliminé en raison de sa réputation de « poisson gras », mais selon une nouvelle étude publiée dans le Journal of Nutrition, sa consommation aide à réduire les niveaux de cholestérol.

Il s’agit du saumon, un type de poisson que les diététiciens recommandent depuis longtemps d’inclure dans son régime alimentaire car il protège la santé du système cardiovasculaire. La question de quels sont exactement les composés bénéfiques contenus dans sa chair est restée sans réponse pendant longtemps, mais dans le cadre de la nouvelle recherche, les chercheurs de l’Université du Colorado affirment avoir identifié au moins quatre composés présents uniquement dans cet aliment qui peuvent réduire les niveaux de cholestérol dans le sang.

Le saumon abaisse le cholestérol

Le saumon, expliquent les chercheurs, contient des centaines de composés bénéfiques pour la santé. Lorsqu’il est consommé dans le cadre d’un régime méditerranéen, le saumon fournit à l’organisme au moins 48 de ces composés, ainsi que 30 métabolites (substances produites lors de la digestion ou d’autres processus de l’organisme) : parmi eux, quatre sont associés à des améliorations significatives dans les indicateurs de santé cardiométabolique (CHI).

Pour les identifier, les chercheurs ont mené une analyse secondaire d’une étude sur l’alimentation impliquant 41 adultes obèses ou en surpoids qui ont suivi un régime méditerranéen pendant deux périodes de cinq semaines (avec une pause d’un mois au milieu), au cours desquelles ils ont été invités à consommer deux portions de saumon par semaine. Auparavant, aucun des participants de l’étude n’avait suivi un régime méditerranéen (le recrutement a eu lieu dans la région de Greater Lafayette, dans l’Indiana) ni n’avait de conditions métaboliques actives, telles que le diabète de type 2.

En tenant compte de tous les composés contenus dans les aliments (les chercheurs ont analysé non seulement le saumon, mais aussi les 99 autres aliments administrés pendant l’étude), les chercheurs ont comparé les échantillons de plasma obtenus auprès des participants avant et après l’intervention diététique, identifiant les composés et les métabolites associés à la consommation de saumon.

Plus spécifiquement, l’analyse a révélé que les concentrations plasmatiques de 48 composés spécifiques du saumon et de 30 métabolites, dont la plupart sont à base lipidique – y compris les acides gras polyinsaturés oméga-3 – ont augmenté de manière significative au cours de l’étude, révélant également que l’augmentation de deux composés spécifiques du saumon et de deux métabolites était associée à un système cardiovasculaire plus sain, comme le montrent également les indicateurs de santé métabolique observés chez les participants à la fin de l’étude.

Les avantages comprenaient la réduction du cholestérol total, du cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL), plus connu sous le nom de « mauvais » cholestérol, des triglycérides et de l’apolipoprotéine B, qui est un indicateur des maladies cardiaques.

« Avec notre travail, nous sommes les premiers à identifier les composés bioactifs spécifiques du saumon qui augmentent dans le plasma après avoir consommé [un régime méditerranéen] avec environ 4-8 onces (un ou deux filets) de saumon par semaine – écrivent les auteurs de l’étude. Beaucoup de ces composés spécifiques d’aliments ont été associés à une amélioration à court terme des indicateurs de santé cardiométabolique ».