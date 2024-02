Cet algorithme est capable de te dire quel est le chien parfait pour toi : comment ça fonctionne

Intelligence artificielle (IA)

Un groupe de chercheurs de l’Université de Pennsylvanie et de l’Université de East London a utilisé l’IA pour développer une technologie capable d’identifier la personnalité canine et de trouver la parfaite correspondance entre l’humain et le chien.

L’idée n’est pas nouvelle : utiliser l’intelligence artificielle pour nous aider à trouver la personne qui nous convient le mieux, comme certaines applications de rencontres le promettent déjà. Mais personne ne l’avait encore appliqué aux animaux. Du moins jusqu’à présent. Un groupe de scientifiques de l’Université de East London et de l’Université de Pennsylvanie a en effet réussi à élaborer un algorithme utilisant l’intelligence artificielle qui devrait pouvoir assortir l’humain à son « meilleur ami à quatre pattes » le plus compatible.

Bien que cet algorithme ait été conçu pour automatiser le processus d’évaluation de la personnalité dans la sélection des chiens les plus adaptés à certains travaux tels que l’assistance aux forces de l’ordre ou aux personnes handicapées, les chercheurs qui l’ont conçu espèrent qu’il pourra être utile pour réduire les cas où les chiens nouvellement adoptés sont finalement restitués parce que les familles n’arrivent pas à les faire s’adapter à leur nouvelle maison.

Comment fonctionne l’algorithme

Les chercheurs ont établi cinq catégories principales de « qualités canines » qui, ensemble, permettraient de déterminer le profil de personnalité du chien étudié : « nerveux/affectionné », « anxieux/peureux », « détaché/prédateur », « réactif/assertif » et « calme/agréable ».

Les informations contribuant à chaque qualité de chaque paire sont attribuées en fonction d’un ensemble d’évaluations telles que « excité lorsque la sonnette sonne », « agressif envers les chiens inconnus qui visitent votre maison » et « chase ou poursuivrait les oiseaux s’il en avait l’occasion ». Chaque caractéristique se voit attribuer un score : plus la valeur est élevée, plus son poids sera important dans la détermination de l’attribution à telle ou telle qualité des cinq paires. Les résultats de la recherche ont été publiés dans une étude de Scientific Reports.

Comment l’algorithme a été conçu

Le groupe de chercheurs, composé d’experts en comportement canin et en intelligence artificielle, a formé l’algorithme en exploitant la vaste quantité de données contenues dans les réponses recueillies au fil des ans par le « Canine Behavioral Assessment & Research Questionnaire » (C-BARQ). Il s’agit d’un des principaux outils utilisés aux États-Unis par les tuteurs et les professionnels travaillant avec les chiens pour évaluer leur comportement. Étant donné que le C-BARQ a été introduit il y a plus de 20 ans et se compose de 100 questions, la quantité de données qu’il a accumulées au fil des ans est très significative.

« Le C-BARQ est très efficace, mais beaucoup de ses questions sont aussi subjectives », a déclaré l’un des chercheurs à la tête du projet, James Serpell, professeur émérite d’éthique et de bien-être animal à l’école vétérinaire de l’Université de Pennsylvanie. « En regroupant les données de milliers d’enquêtes, nous sommes en mesure de corriger les réponses anormales liées à des questions subjectives, comme la rivalité entre chiens et la peur des étrangers ». L’algorithme a été développé en collaboration avec Dogvatar, une startup basée à Miami spécialisée dans le comportement canin.