Télécommande Fire TV : Connexion réussie et résolution des problèmes

Normalement, c’est très simple : Chaque Fire TV, que ce soit le Cube ou le Stick, est livré avec une télécommande. Et celle-ci est prête à l’emploi dès que les piles sont insérées. Mais parfois, il y a des problèmes : La télécommande ne réagit pas comme prévu, il y a des interruptions de connexion ou d’autres anomalies. Souvent, vous pouvez résoudre les problèmes en quelques minutes. Et si ce n’est pas le cas, d’autres options sont disponibles.

Contenu :

Quelle télécommande Fire TV ai-je ?

Depuis la sortie du premier Fire TV en 2014, de nombreuses variantes du lecteur de streaming avec leurs télécommandes correspondantes sont apparues sur le marché. En réalité, neuf modèles de télécommandes ont été publiés jusqu’à présent – la plupart correspondant à l’introduction d’un nouveau Fire TV. Les différences sont minimes, voire inexistantes.

Actuellement (en octobre 2023), il existe quatre télécommandes : la télécommande vocale Alexa Pro, la télécommande vocale Alexa de 3e génération, la télécommande vocale Alexa Lite de 2e génération et la télécommande vocale Enhanced Edition.

Ce sont les modèles plus récents de télécommandes. (Photo : Amazon) Les anciennes télécommandes Fire TV fonctionnent toujours, sauf la 1ère génération. Elles ne fonctionnent pas avec les appareils Fire TV plus récents. (Photo : Amazon)

Vous pouvez reconnaître si vous possédez une télécommande plus ancienne ou plus récente en fonction de sa conception. Les modèles actuels sont dotés d’un bouton Alexa bleu, d’un bouton d’alimentation normal et de boutons de sélection rapide pour Prime Video, Netflix, Disney+ et Amazon Music. Des boutons pour la télévision en direct et le réglage du volume de la télévision sont également présents. Avec la télécommande vocale Pro, vous obtenez même deux boutons pour une programmation individuelle.

La télécommande actuelle pour Fire TV est dotée d’un bouton Alexa bleu. (Photo : Amazon)

Les anciennes télécommandes (édition de base, télécommande de 1ère génération) portent également le logo Amazon en dessous des boutons, mais les nouvelles ont remplacé celui-ci par un logo – une ligne incurvée.

Réinitialiser la télécommande Fire TV

Finalement, ce n’est pas important quelle télécommande vous avez pour votre Fire TV, car la procédure en cas de problème est presque toujours la même. Voici comment réinitialiser la télécommande :

Débranchez votre Fire TV du secteur et attendez 60 secondes. Appuyez simultanément sur les touches Haut (sur le pavé de navigation), Menu (symbole de la maison) et Retour pendant 12 secondes. Relâchez les touches et attendez cinq secondes. Retirez les piles de la télécommande. Rallumez votre Fire TV et attendez que le message indiquant que la télécommande n’a pas été reconnue s’affiche. Remettez les piles en place et appuyez sur le bouton Accueil (symbole de la maison) de la télécommande.

La télécommande devrait à nouveau fonctionner comme prévu. La combinaison de touches réinitialise la télécommande Fire TV et la courte attente correspond en quelque sorte à un redémarrage avec le chargement des paramètres d’usine. Lors de l’établissement de la connexion, la télécommande peut clignoter en jaune ou en bleu.

Pour la télécommande vocale Alexa (1ère génération), vous procédez de la même manière, sauf que vous n’appuyez que sur les touches Haut (sur le pavé de navigation) et Menu (3 traits) pendant 12 secondes. Si la télécommande n’est pas reconnue après le jumelage, maintenez enfoncé le bouton Démarrer pendant 10 secondes.

Vous pouvez réinitialiser votre télécommande Fire TV en utilisant la combinaison de touches. (Photo : Amazon)

Vous réinitialisez l’ancienne télécommande de l’édition de base de manière différente :

Maintenez enfoncé le bouton Démarrer (symbole de la maison). Appuyez trois fois sur le bouton Menu. Relâchez le bouton Démarrer et appuyez neuf fois sur le bouton Menu. Retirez les piles de l’édition de base de la télécommande et débranchez votre Fire TV du secteur pendant 60 secondes. Insérez les piles et rallumez le Fire TV. Dès que l’écran principal est visible, maintenez le bouton Démarrer enfoncé pendant 40 secondes. Au bout d’environ 60 secondes, la télécommande devrait être jumelée avec succès.

Couplage de la télécommande Fire TV

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous voudriez coupler manuellement une télécommande avec votre Fire TV. Par exemple, si vous voulez connecter une autre télécommande à votre lecteur de streaming. Jusqu’à 7 télécommandes peuvent être associées à un Fire TV. Le couplage est généralement utile si vous avez acheté une nouvelle télécommande car l’ancienne ne fonctionne plus parfaitement ou n’a pas les boutons souhaités.

Le couplage est simple. (Photo : Netcost / Capture d’écran) Vous pouvez coupler jusqu’à sept télécommandes. (Photo : Netcost / Capture d’écran)

Voici comment coupler une télécommande avec Fire TV :

Allumez votre Fire TV et allez dans les paramètres (sur le côté droit, engrenage). Accédez à « Télécommandes et appareils Bluetooth » Accédez à « Télécommandes Amazon Fire TV » et sélectionnez « Ajouter une nouvelle télécommande ». Suivez les instructions : Maintenez enfoncé le bouton de la page d’accueil (symbole de la maison) pendant 10 secondes. Si votre Fire TV reconnaît la nouvelle télécommande, confirmez le couplage à l’aide de l’ancienne télécommande (appuyez sur OK).

Maintenant, vous pouvez utiliser les deux télécommandes en même temps. Vous pouvez également désenregistrer la télécommande que vous n’utilisez plus au même endroit en appuyant sur le bouton Menu (3 lignes).

Utiliser un Fire TV sans télécommande : Avec votre smartphone

Télécommande cassée ou égarée ? Utilisez l’application Fire TV pour iOS et Android pour transformer votre smartphone en télécommande. Cela fonctionne avec un léger délai via le réseau WLAN domestique, mais c’est particulièrement utile en cas de problème avec la télécommande ou lors du couplage d’une nouvelle télécommande.

L’utilisation est facile et pratique. (Capture d’écran) Même les applications peuvent être sélectionnées rapidement. (Capture d’écran)

Voici comment procéder :

Téléchargez l’application Fire TV et installez-la sur votre smartphone ou votre tablette. Assurez-vous que Fire TV et votre appareil mobile sont connectés au même réseau WLAN. Ouvrez l’application Fire TV, connectez-vous avec votre compte Amazon et sélectionnez le Fire TV que vous souhaitez contrôler. Suivez les instructions et utilisez votre écran tactile pour naviguer et vous déplacer dans les menus.

Avec votre smartphone, vous pouvez également accéder aux paramètres de votre Fire TV en cas de besoin. Vous pouvez résoudre d’éventuels problèmes avec la télécommande existante.

La télécommande Fire TV ne fonctionne pas : Que faire ?

Si votre télécommande ne fonctionne pas du tout ou pas comme d’habitude, cela peut être dû à ces aspects :

Piles : Évident et généralement la première chose à essayer : Mettez de nouvelles piles. Le fabricant recommande des piles alcalines.

Distance : La portée optimale entre le Fire TV et la télécommande est de moins de trois mètres. Si la distance est trop grande, des interruptions de navigation peuvent se produire.

Redémarrage : Redémarrez votre Fire TV en le débranchant pendant 60 secondes ou en sélectionnant l’option « Redémarrer » sous Paramètres -> Mon Fire TV.

Dans la plupart des cas, lorsque quelque chose ne va pas avec la télécommande, c’est à cause des piles. (Photo : Amazon)

Application Fire TV : Utilisez l’application sur votre smartphone pour accéder aux paramètres de votre Fire TV et apporter des modifications ou coupler une nouvelle télécommande si nécessaire.

Trop de télécommandes : Dans le cas peu probable où vous utiliseriez sept télécommandes avec votre Fire TV : cela peut potentiellement causer des problèmes. Dans ce cas, désenregistrez les télécommandes plus anciennes en les dissociant sous Paramètres.

Réinitialiser la télécommande Fire TV : Comme décrit ci-dessus, il peut être utile de réinitialiser la télécommande et de la reconnecter ensuite avec le Fire TV.

Réinitialiser le Fire TV : Seulement en dernier recours et si rien d’autre ne fonctionne, vous pouvez envisager de réinitialiser votre lecteur de streaming.

Nouvelle télécommande pour votre Fire TV

Si vous recherchez une nouvelle télécommande pour votre ancien Fire TV, sachez que la télécommande vocale Pro et la télécommande vocale de 3e génération sont compatibles avec presque tous les sticks et lecteurs précédents, à l’exception du Fire TV de 1ère génération et du Fire TV Stick de 1ère génération. Cependant, ces appareils sont déjà âgés de 9 ans, il pourrait donc être intéressant d’acheter un nouveau Fire TV avec une télécommande actuelle.