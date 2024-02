Qu’est-ce que le trouble bipolaire dont souffrait Francesco Cossiga? Causes, symptômes et traitements

Le trouble bipolaire est une maladie psychiatrique caractérisée par des épisodes maniaques et dépressifs qui, dans le cas de l’ancien président Cossiga, s’alternaient avec des périodes d’euphorie et de profonde tristesse. Voici quels sont les symptômes, comment reconnaître la condition et ce qu’il faut savoir sur le bipolarisme et les troubles de l’humeur.

Francesco Cossiga souffrait de trouble bipolaire, une maladie psychiatrique caractérisée par des fluctuations d’humeur intenses et des changements dans les niveaux d’énergie et le comportement.

Francesco Cossiga souffrait de dépression, ou plutôt, il était bipolaire. Sa fille, Anna Maria, a récemment déclaré dans une interview au Corriere qu’elle avait hérité de la maladie de son père, bien que ce soit « d’une forme plus légère ».

« Il parlait lui-même de l’homme en blanc – joyeux, gai – et de l’homme en noir, qui voyait tout en négatif », a raconté Anna Maria Cossiga, rappelant certains des symptômes qui caractérisent le trouble bipolaire. Mais qu’est-ce que cette condition vraiment? Comment la reconnaître et pourquoi provoque-t-elle des fluctuations d’humeur intenses et des changements dans les niveaux d’énergie et le comportement d’une personne? Voici ce qu’il faut savoir sur le trouble bipolaire et sur la façon dont cette maladie peut rendre difficile l’exécution des activités quotidiennes.

Qu’est-ce que le trouble bipolaire dont souffrait Francesco Cossiga?

Le trouble bipolaire, auparavant appelé maladie maniaco-dépressive ou dépression maniaque, est un syndrome psychiatrique caractérisé par des périodes d’humeur très différentes les unes des autres.

Les personnes atteintes de trouble bipolaire présentent en effet des épisodes d’euphorie, d’irritabilité ou d’hyperactivité (phase maniaque) et des épisodes de profonde tristesse, de désespoir ou d’apathie (phase dépressive), qui peuvent s’alterner ou se produire simultanément.

Plus précisément, la cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5-TR), l’outil taxonomique et diagnostique publié par l’Association psychiatrique américaine, dans le chapitre spécifique des troubles bipolaires, classe la maladie en différentes formes, notamment:

le trouble bipolaire de type I, défini par la présence d’au moins un épisode maniaque (c’est-à-dire un épisode qui interrompt la fonction sociale et professionnelle normale) et généralement des épisodes dépressifs.

le trouble bipolaire de type II, défini par la présence d’épisodes de dépression majeure avec au moins un épisode hypomaniaque, mais pas de véritables épisodes maniaques

le trouble cyclothymique (également appelé cyclothymie), défini par des symptômes hypomaniaques et dépressifs récurrents qui ne sont pas assez intenses ou ne durent pas assez longtemps pour être qualifiés d’épisodes hypomaniaques ou dépressifs.

Quels sont les symptômes du trouble bipolaire

Les personnes atteintes de trouble bipolaire connaissent des périodes d’émotions exceptionnellement intenses, des changements de rythme de sommeil et de niveaux d’activité, et s’engagent dans des comportements qui vont à l’encontre de leur caractère habituel, souvent sans reconnaître leurs effets nocifs ou indésirables probables. Ces périodes distinctes sont appelées épisodes d’humeur, dont les symptômes peuvent se manifester tous les jours, persister pendant la majeure partie de la journée, ou plus longtemps, comme plusieurs jours ou semaines.

Les symptômes d’un épisode maniaque peuvent inclure :

euphorie, irritabilité extrême, nervosité

hyperactivité

parler de nombreuses choses différentes (fuite des idées)

se sentir capable de faire plusieurs choses à la fois sans se fatiguer

faire des choses risquées indiquant un jugement déficient, comme manger et boire trop, dépenser ou donner beaucoup d’argent ou avoir des relations sexuelles inconsidérées

se sentir anormalement important, talentueux ou puissant

Les symptômes d’un épisode dépressif peuvent inclure :

profonde tristesse ou anxiété

se sentir seul ou s’isoler des autres

difficulté à s’endormir ou trop dormir

parler très lentement, avoir du mal à trouver quelque chose à dire ou oublier beaucoup de choses

avoir du mal à se concentrer ou à prendre des décisions

se sentir incapable de faire des choses même simples

manque d’intérêt pour presque toutes les activités, se sentir sans espoir ou inutile

penser à la mort ou au suicide.

Dans certains cas, les symptômes maniaques et dépressifs peuvent apparaître dans le même épisode (épisode avec caractéristiques mixtes), de sorte qu’il est possible, par exemple, de se sentir très triste ou sans espoir tout en étant extrêmement énergique. Parfois, les personnes atteintes de trouble bipolaire peuvent présenter des symptômes plus légers qui ne répondent pas aux critères spécifiques du trouble bipolaire I ou II (trouble hypomaniaque). Seule une minorité alterne les épisodes de manie et de dépression à chaque cycle. Dans la plupart des cas, l’un des deux épisodes prédomine partiellement.

Les causes du trouble bipolaire

La cause exacte du trouble bipolaire n’est pas connue, mais la plupart des chercheurs conviennent qu’il existe plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à l’apparition du trouble, à commencer par l’hérédité. Certaines études montrent en effet que la génétique, la structure et la fonction du cerveau jouent un rôle dans le trouble, suggérant également que certaines variantes génétiques sont associées à une probabilité accrue de développer la condition.

D’autres études ont également révélé que le trouble bipolaire est lié à une régulation anormale de certaines substances produites par le corps, comme les neurotransmetteurs norépinéphrine ou sérotonine que les cellules nerveuses utilisent pour communiquer. Il a également été observé que le trouble bipolaire peut parfois survenir après un événement stressant, bien qu’aucune relation de causalité n’ait été démontrée à ce jour.

Comment reconnaître le trouble : diagnostic et traitements

Le trouble bipolaire commence par une phase aiguë des symptômes de dépression ou de manie, suivie d’une répétition de rémissions et de rechutes. Les rémissions sont souvent complètes, mais de nombreux patients présentent des symptômes résiduels qui, dans certains cas, compromettent leur capacité à mener des activités quotidiennes. Le diagnostic du trouble bipolaire est basé sur l’identification des symptômes définis par le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th précédemment cité, ainsi que sur une anamnèse positive de rémission et de rechute. Il est également possible d’utiliser un court questionnaire pour évaluer le risque de trouble bipolaire.

Le traitement du trouble bipolaire repose sur la thérapie médicamenteuse, la psychothérapie et le support. Les thérapies médicamenteuses peuvent notamment inclure des stabilisateurs de l’humeur, tels que le lithium et certains antiépileptiques (valproate, carbamazépine ou lamotrigine) seuls ou en association avec un antipsychotique de deuxième génération (par exemple aripiprazole, lurasidone, olanzapine, quetiapine, rispéridone, ziprasidone, cariprazine).

Parfois, pour le traitement des épisodes de dépression sévère, on peut avoir recours à des antidépresseurs, même pour de courtes périodes, généralement en association avec un stabilisateur de l’humeur ou un antipsychotique. D’autres traitements peuvent comprendre l’électroconvulsivothérapie, la photothérapie et la stimulation magnétique transcrânienne.

La psychothérapie (thérapie de groupe ou individuelle) est souvent recommandée à ceux qui prennent des médicaments stabilisateurs de l’humeur, en particulier pour améliorer l’observance thérapeutique. La thérapie de groupe aide souvent à comprendre le trouble bipolaire et ses effets, tandis que la thérapie individuelle peut aider la personne à mieux vivre avec les problèmes de la vie quotidienne.