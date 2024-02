Xbox Game Pass annonce ses premiers jeux de février : Resident Evil 3 Remake en réalité partie

Resident Evil 3 Remake est l’un des plus remarquables, mais le service d’abonnement de Microsoft recevra 6 autres jeux supplémentaires dans la première moitié de février

Voici les nouveaux jeux Xbox Game Pass en février

À ce stade, vous avez déjà entendu les rumeurs selon lesquelles Microsoft prévoit de changer considérablement l’approche et le modèle commercial établis avec Xbox, quelque chose que le chef de la division jeux de Redmond a laissé entendre en abordant toutes les rumeurs et fuites ces derniers jours. Quoi qu’il en soit, il semble que la semaine prochaine, nous aurons des réponses lors d’un événement spécial. En attendant, comme cela s’est déjà produit il y a quelques jours avec l’annonce des jeux qui allaient arriver sur PS Plus Essential en février, des titres qui sont déjà disponibles; l’entreprise a annoncé ses premiers ajouts à Xbox Game Pass ce deuxième mois de l’année.

Exactement, Redmond a déjà révélé, par le biais d’un nouvel article sur son blog officiel, l’identité des jeux vidéo qui rejoignent le catalogue de Xbox Game Pass dans la première moitié de février 2024. Les jeux en question sont au nombre de 7 et ils arriveront au cours des premiers jours du mois, comme ils l’ont bien précisé dans l’annonce, de même que les plateformes depuis lesquelles on peut profiter de ces nouveaux ajouts. D’autre part, rappelez-vous que pour la seconde moitié de février, d’autres titres devraient être annoncés qui arriveront sur le service de Microsoft au cours des derniers jours du mois.

Voici les 7 jeux qui arrivent sur Xbox Game Pass en février

Comme nous l’avons dit, ce mois-ci, 7 titres ont été annoncés pour Xbox Game Pass, bien que Redmond ait lancé une nouvelle addition au service dès hier. Le jeu qui est déjà disponible dans le service d’abonnement est Anuchard (console, PC et cloud). Mais revenons aux autres propositions annoncées pour cette première quinzaine de mois, le jeu qui se distingue le plus est sans aucun doute Resident Evil 3 Remake, l’un des derniers remakes de la saga de survival-horror très populaire de Capcom. Cela étant dit, nous pouvons maintenant révéler l’identité de tous les jeux qui arrivent sur Game Pass dans la première moitié de février:

Train Sim World 4 (cloud, console et PC) – Disponible le 7 février.

Madden NFL 24 (console et PC) – Disponible le 8 février.

Resident Evil 3 (cloud, console et PC) – Disponible le 13 février.

A Little To The Left (cloud, console et PC) – Disponible le 14 février.

Bloodstained: Ritual of the Night (cloud, console et PC) – Disponible le 14 février.

PlateUp! (cloud, console et PC) – Disponible le 15 février.

Return to Grace (cloud, console et PC) – Disponible le 20 février.

Voici les jeux qui quittent Xbox Game Pass en février

De plus, en plus des 7 nouveaux jeux qui arrivent en février 2024 sur Xbox Game Pass, les 2 titres qui quittent le service de Microsoft à partir du 15 février ont également été annoncés. Les jeux en question sont les suivants: