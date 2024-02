Qu’est-ce que c’est et qu’est-ce que permet de faire Intel Deep Learning Boost

Les processeurs avec cette fonction permettront d’exécuter l’IA de manière efficace et rapide

L’IA a énormément avancé ces dernières années

De plus en plus d’appareils se nourrissent de l’Intelligence Artificielle naissante pour nous permettre d’avoir cet outil dans tous les aspects de notre vie. Cela rend de plus en plus nécessaire une solution individualisée pour l’IA, qui permet de gérer les hautes performances nécessaires à une fonction aussi futuriste que celle-ci. Ainsi, suite à tout cela, le processus Intel Deep Learning Boost, une technologie propre aux processeurs Intel, va améliorer de nombreux aspects des capacités de traitement lors de l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Ainsi, cette technologie a été déployée pour aider à booster GPT-4 ou le nouveau Gemini Pro, nous allons donc essayer de la comprendre.

Qu’est-ce qu’Intel DL Boost

Intel Deep Learning Boost est une technologie intégrée à certains processeurs Intel conçus pour accélérer les charges de travail de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage profond (Deep Learning), permettant ainsi des performances et une efficacité accrues lors de l’exécution de ces tâches. Habituellement, les processeurs dotés de ces fonctionnalités sont destinés à des environnements de serveurs, c’est pourquoi leur gamme Intel Xeon Scalable est la première à adopter ce type de technologies, bien avant les processeurs grand public que nous intégrons généralement dans nos ordinateurs. Ils se trouvent plutôt dans certains des supercalculateurs les plus puissants de la planète.

Ces processeurs ont plusieurs caractéristiques très importantes, la plus évidente étant qu’ils accélèrent les charges de travail spécifiques de l’IA. Ainsi, Intel DL Boost améliore considérablement les charges de travail dans ce domaine, permettant un traitement du langage et une analyse des données rapides et efficaces par rapport à d’autres processeurs ne disposant pas de ce type de puces neuronales. Mais la question ne s’arrête pas là, Intel a cherché à mettre en avant de nombreux autres aspects véritablement remarquables à cet égard.

Les logiciels sont un aspect qui a toujours fait défaut et a servi de frein au développement de ce type de services, mais Intel dispose maintenant d’un framework d’IA. Ainsi, en collaboration avec des développeurs externes, ils ont créé des bibliothèques conçues pour exploiter les fonctionnalités d’Intel DL Boost et faciliter l’intégration de l’accélération de l’IA dans les applications sur lesquelles ils travaillent.

D’un point de vue plus technique, les IA permettent d’effectuer des opérations de multiplication et d’accumulation de bits bas de manière efficace pour contrôler les charges de travail et augmenter les performances des réseaux neuronaux de l’IA. Les opérations à virgule flottante et les opérations entières généralement utilisées dans l’IA sont également améliorées, permettant ainsi une exécution plus rapide.

Ce que permet Intel Deep Learning Boost : l’inférence

Les conséquences de cette technologie sont profondes et beaucoup plus complexes que ce que l’on pourrait imaginer. Tout d’abord, ces nouveaux chipsets permettent une efficacité énergétique lors de l’exécution de ces opérations qu’un processeur conventionnel n’a absolument pas. Le processus de développement de l’IA nécessite plus d’énergie que de nombreux pays. Ainsi, non seulement c’est plus rapide, mais cela consomme moins que ce à quoi on pourrait s’attendre pour un processeur destiné aux serveurs.

À cela s’ajoutent deux aspects fondamentaux que toute IA intègre aujourd’hui. D’une part, nous avons l’apprentissage. C’est-à-dire que l’IA est entraînée avec des tonnes d’informations qui lui permettent d’avoir une vaste expérience et de faire face à certaines problématiques de manière directe. Ensuite, il y a l’inférence, qui est la capacité de l’IA à comprendre ce qui lui est présenté et à résoudre les problèmes avec succès. En d’autres termes, l’inférence est la capacité de résoudre de nouveaux problèmes par l’IA.

Intel Deep Learning Boost améliore la capacité d’inférence et de traitement des données de l’IA, permettant ainsi que tout soit plus rapide et efficace et permettant l’exécution d’intelligences complexes.

Où pouvons-nous trouver des processeurs avec Intel Deep Learning Boost

Actuellement, la grande majorité des ordinateurs équipés d’Intel Deep Learning Boost sont ceux destinés aux serveurs. Jusqu’à présent, pour obtenir l’un de ces appareils, il fallait se procurer un système conçu à cet effet. Cependant, avec le temps, il est possible que des ressources soient également consacrées aux processeurs grand public. De plus, il y a déjà des ordinateurs portables qui intègrent ce type d’architecture à l’intérieur.