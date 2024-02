Quoi regarder lors de l’achat d’une multiprise pour la maison

Si vous prévoyez d’acheter une multiprise, vous devez prendre en compte certains points fondamentaux

Multiprise avec des chargeurs branchés.

Que vous utilisiez la charge sans fil ou la charge par câble pour charger votre smartphone, il est important d’avoir une prise de courant disponible et à portée de main. Et il est assez courant que si nous avons beaucoup de choses à brancher, nous ayons besoin d’acheter une multiprise. Il peut être tentant de se rendre au store le plus proche de chez nous et d’acheter la première que nous trouvons. Mais il est important de prendre en compte qu’il y a plusieurs aspects qu’il est nécessaire de considérer pour choisir le modèle qui nous convient le mieux.

Nous allons maintenant passer en revue tout ce que vous devez prendre en compte si vous voulez acheter la multiprise idéale pour votre domicile.

Format et dimensions

Lorsque vous allez acheter votre multiprise, vous vous rendrez probablement compte qu’il existe de nombreux formats disponibles. Il peut être horizontal ou vertical, allongé ou carré, avec une rangée de prises ou plusieurs. Vous devez prendre en compte l’espace dont vous disposez pour placer la multiprise et rechercher la taille et la forme qui s’adaptent le mieux à l’endroit où vous souhaitez la mettre.

Nombre de prises

La principale raison pour laquelle nous achetons une multiprise est d’avoir plus de prises à un endroit spécifique de notre maison. Il est donc indispensable de nous assurer que nous avons le nombre de prises nécessaires pour connecter tout ce que nous souhaitons. Il ne vous servira à rien d’acheter une multiprise avec seulement trois prises si vous avez au moins quatre choses à connecter.

Interrupteur marche/arrêt

De nombreuses multiprises sont équipées d’un interrupteur qui nous permet de l’allumer et de l’éteindre à notre convenance. C’est intéressant car cela nous permet d’économiser de l’énergie en ne fournissant pas de courant en permanence. Il en existe certaines un peu plus avancées qui nous permettent même d’allumer et d’éteindre chaque prise individuellement, de sorte que nous ne fournissons du courant qu’aux prises que nous chargeons à chaque instant. Elles peuvent être un peu plus chères, mais elles vous permettront d’économiser à long terme.

Protection contre les surtensions

Un problème important peut survenir si nous avons une surtension lorsque nous avons un appareil branché, car cela pourrait endommager l’appareil. C’est pourquoi, lors de l’achat d’une multiprise, il est important de s’assurer qu’elle est dotée d’une protection contre ces surtensions. La plupart des multiprises en sont équipées, mais il peut y avoir des modèles moins chers qui n’ont pas cette protection, ce qui peut entraîner d’importants problèmes.

Longueur du câble

Un autre aspect que nous devons prendre en compte est la distance entre la prise sur laquelle nous voulons brancher la multiprise et l’endroit où nous voulons la mettre. En fonction de cela, nous devrons choisir la longueur du câble que nous souhaitons. Un câble trop court peut nous obliger à utiliser des rallonges, tandis qu’un câble trop long peut être gênant.

Indicateurs LED

Certaines multiprises incluent des indicateurs LED qui nous fournissent des informations sur l’état de fonctionnement de la multiprise et sur l’activation de la protection contre les surtensions.

Bien que cela ne soit pas indispensable et que vous puissiez trouver une multiprise de bonne qualité qui ne possède pas ces indicateurs, ils nous fournissent des informations utiles sur le fonctionnement de notre multiprise, ce qui peut être un avantage.

Ports USB

De nos jours, il est de plus en plus courant que les multiprises soient équipées de plusieurs ports USB. De cette manière, nous pourrons charger notre téléphone portable ou notre tablette directement depuis la multiprise sans avoir besoin de brancher un chargeur. Il est vrai que les astuces pour charger plus rapidement la batterie de votre téléphone portable Android recommandent toujours d’utiliser un chargeur d’origine, mais si vous avez plusieurs appareils branchés, disposer de ports USB peut être assez pratique pour économiser de l’espace. De cette manière, vous n’aurez pas à sacrifier une prise, vous pourrez connecter directement le câble USB.

Protection pour enfants et animaux domestiques

Si vous avez de jeunes enfants à la maison, leur sécurité est sans aucun doute la chose la plus importante. Certaines multiprises sont dotées d’une protection pour éviter que les enfants ne mettent les doigts dans la prise et ne subissent un accident.

Si vous n’avez pas d’enfants mais que vous avez un animal domestique, ces protections éviteront également que vous puissiez vous retrouver dans des situations dangereuses.

Installation

Très souvent, nous ne prévoyons pas de placer la multiprise par terre, mais nous voulons l’ajouter dans un meuble ou sous une table. Dans ce cas, il est recommandé de choisir un modèle avec des trous pour faciliter le processus d’installation.

Sur certaines multiprises, nous pourrons percer les trous nous-mêmes si elle ne les a pas, mais il est préférable d’en choisir une qui soit prête à l’emploi.

Capacité de charge

Si nous voulons éviter que les appareils que nous branchons ne s’endommagent ou ne brûlent, il est important que la multiprise puisse gérer la quantité d’énergie dont ils ont besoin.

En fonction du type d’appareil que nous voulons connecter à une multiprise, il est important que nous essayions de choisir celle qui a la puissance maximale possible. Les plus courantes se situent entre 2 000 et 3 500 watts, mais nous pouvons les trouver avec plus ou moins de puissance.

Écart entre les prises

Lors de la recherche de la conception parfaite pour notre multiprise, il est important de tenir compte de la taille des fiches des appareils que nous allons y brancher. Si nous avons de grandes prises ou chargeurs, mais que les prises sont trop rapprochées, il est très probable que certaines d’entre elles finissent par ne pas être utilisables car nous n’avons pas assez d’espace pour brancher deux appareils. Il est souvent plus utile d’avoir une multiprise avec moins de prises, mais toutes utilisables, qu’une avec de nombreuses prises qui finissent par se gêner mutuellement.

Comme vous pouvez le constater, la décision d’acheter une multiprise ne peut pas être prise au hasard, mais doit prendre en compte un grand nombre de détails. Tenez compte de chacun de ces points avant de faire votre achat et vous serez beaucoup plus satisfait.