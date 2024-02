La pollution de l’air est l’une des causes de l’augmentation des cas de cancer

Les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le confirment : le cancer est une maladie en constante augmentation dans le monde entier et représente la deuxième cause de passage à l’échelle mondiale, avec 20 millions de nouveaux cas diagnostiqués et 9,7 millions de passage en 2022. Selon le dernier communiqué de l’agence des Nations Unies, les nouveaux cas dépasseront les 35 millions en 2050, soit une augmentation de 77% par communiqué à 2022.

Les causes de cette augmentation ne sont pas tout à fait claires et sont probablement liées à différents facteurs, reflétant à la fois le vieillissement et la croissance démographique de la population. Il est cependant également vrai que certaines formes de cancer sont plus courantes que d’autres (les cancers du poumon, du sein et du côlon-rectum sont les plus fréquents), suggérant un changement dans l’exposition de la population à certains facteurs de risque connus. Parmi ceux-ci, précise l’OMS, il y a la pollution atmosphérique qui « reste un facteur clé parmi les facteurs de risque environnementaux ».

Ainsi, la pollution atmosphérique affecte l’augmentation des cas de cancer

Probablement, au cours des dernières années, nous avons tous entendu parler au moins une fois de particules fines, qui sont de toutes petites particules (poussières) en suspension dans l’air que nous respirons. Selon les experts, le plus grand danger est causé par les particules fines, les plus petites et les plus dangereuses pour notre santé. « Les échappements des moteurs diesel sont l’une des principales sources de ces particules – a expliqué le docteur Emmanuel Ricard, porte-parole de la Ligue française contre le cancer – . Les particules les plus fines peuvent descendre dans les poumons, jusqu’aux alvéoles pulmonaires, de minuscules sacs situés à l’extrémité de la structure en forme d’arbre des voies respiratoires, où le sang échange de l’oxygène et du dioxyde de carbone lors du processus d’inspiration et d’expiration ».

La présence de ces petites particules active les cellules de défense de notre organisme, provoquant de l’inflammation. « Cela finit par détruire les cellules des tissus qui, au lieu de continuer à se répliquer de manière saine, commenceront à « mal fonctionner », devenant cancéreuses – a indiqué Ricard – . Ces cellules cancéreuses se multiplieront et formeront une tumeur ».

Les autres facteurs de risque indiqués dans le communiqué de l’OMS ne sont pas liés à la pollution atmosphérique, mais associés à des aspects socio-économiques et de développement. Cela inclut le tabagisme, la consommation d’alcool et l’obésité. Cependant, note le docteur Ricard, il serait erroné de considérer individuellement ces facteurs. Une personne exposée à plusieurs facteurs aura un risque plus élevé de développer un cancer, a déclaré l’expert, soulignant que les connaissances existantes sur les effets combinés du tabac et de l’alcool sur les taux de cancer peuvent également être appliquées ailleurs. « Nous avons ainsi pu trouver, dans le cas du cancer du poumon, des gènes qui ont été affectés à la fois par les cigarettes et par la pollution atmosphérique ».