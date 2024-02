Les ouragans deviennent si forts qu’ils nécessitent une nouvelle catégorie

L’extension de l’échelle Saffir-Simpson, actuellement comprise entre 1 et 5, a été proposée par une équipe de scientifiques pour classer les « méga ouragans » dans la catégorie 6 : « de plus en plus probables en raison des changements climatiques ».

Les ouragans deviennent si puissants qu’une extension de l’échelle Saffir-Simpson est nécessaire, qui est la norme de mesure de l’intensité des cyclones tropicaux et qui comprend actuellement cinq catégories, de 1 à 5. Une sixième catégorie (catégorie 6) a été proposée par une équipe de scientifiques pour classer les méga ouragans, c’est-à-dire les événements avec des vents égaux ou supérieurs à 252 km/h. Selon les chercheurs, ce type de phénomène devient de plus en plus probable en raison des changements climatiques et, selon leurs calculs, au moins cinq ouragans des dix dernières années auraient été classés dans cette nouvelle catégorie 6 si le système de classification actuel avait été étendu.

Des ouragans de plus en plus puissants en raison des changements climatiques

L’extension de l’échelle Saffir-Simpson, développée au début des années 70 par Herbert Saffir, un ingénieur civil, et Robert Simpson, un météorologue qui était le directeur du National Hurricane Center aux États-Unis, a été proposée dans une nouvelle étude récemment publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences. Actuellement, l’échelle classe tout ouragan avec :

une vitesse d’au moins 119 km/h et jusqu’à 153 km/h pour les événements de catégorie 1,

une vitesse d’au moins 154 km/h et jusqu’à 177 km/h pour les événements de catégorie 2,

une vitesse d’au moins 178 km/h et jusqu’à 208 km/h pour les événements de catégorie 3,

une vitesse d’au moins 209 km/h et jusqu’à 251 km/h pour les événements de catégorie 4,

une vitesse d’au moins 252 km/h et supérieure pour les événements de catégorie 5.

Plus la catégorie est élevée, plus les dommages causés par l’ouragan sont importants. Des exemples d’événements de catégorie 5 sont l’ouragan Katrina qui a dévasté La Nouvelle-Orléans en 2005 et l’ouragan Maria qui a frappé Porto Rico en 2017, mais la nouvelle étude soutient que des événements de catégorie supérieure deviennent de plus en plus probables en raison du réchauffement des océans et de l’atmosphère. Parmi ceux-ci, on peut citer le typhon Haiyan, qui a fait plus de 6 000 morts aux Philippines en 2013, et l’ouragan Patricia, qui a atteint une vitesse maximale de 350 km/h lorsqu’il s’est formé près du Mexique en 2015. « Ce type d’événements ne se forme pas encore dans l’océan Atlantique et le Golfe du Mexique, mais nous sommes déjà confrontés à des conditions favorables à la formation de la catégorie 6 », a déclaré Michael Wehner, scientifique au Lawrence Berkeley National Laboratory aux États-Unis et co-auteur de l’étude. « J’espère que cela ne se produira pas, mais c’est simplement un lancer de dés. Nous savons que ces tempêtes sont déjà devenues plus intenses et continueront de l’être ».

Bien que le nombre total d’ouragans n’augmente pas en raison de la crise climatique, les chercheurs ont découvert que l’intensité des grandes tempêtes a considérablement augmenté au cours des quatre décennies d’enregistrement par satellite des ouragans. Le réchauffement des océans fournit une énergie supplémentaire pour intensifier rapidement les ouragans, aidé par une atmosphère plus chaude et chargée d’humidité.

Dans cette situation, l’échelle Saffir-Simpson est « une mesure imparfaite » des dangers posés par un ouragan, a ajouté Wehner, mais l’ajout d’une catégorie 6 mettrait en évidence les risques accrus liés à la crise climatique. « Notre objectif principal est de sensibiliser au fait que le changement climatique affecte les tempêtes les plus intenses ».