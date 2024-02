Le défi presque impossible : plus de 9000 euros pour ne pas utiliser ton téléphone portable pendant un mois

A priori, cela semble facile, mais de nos jours nous l’utilisons pour tout

Il s’agit d’un défi inapproprié pour les « nomophobes »

Les grandes puissances mondiales sont accros à l’utilisation du téléphone portable, c’est une triste nouvelle, mais aussi indéniable lorsque pratiquement nous sommes tous dépendants de cette technologie de nos jours. Que nous le voulions ou non, cela fait partie intégrante de nos vies et son utilisation est inévitable… N’est-ce pas ? Alors que la dépendance au téléphone portable augmente, une entreprise de yaourts finlandaise aux États-Unis a décidé de lancer une sorte de concours, d’expérience sociale et de campagne marketing dans laquelle elle s’engage à donner un peu plus de 10 000 dollars (9 200 euros ) à celui qui aura le courage de relever l’exploit de rester sans téléphone portable pendant un mois.

Il est vrai que c’est quelque chose qui est plus facile à dire qu’à faire, car de nos jours, beaucoup de choses que nous faisons se font via le téléphone portable et il est totalement impossible de les faire sur un autre support. Seriez-vous capable de le faire ? Voyons les conditions, pour voir de quoi il s’agit exactement.

Un mois sans téléphone portable

Siggi’s est une marque de yaourts basée aux États-Unis qui a lancé une campagne intéressante appelée Siggi’s Detox Program 2024. Son objectif est, précisément, de nous désintoxiquer du téléphone portable, c’est pourquoi elle a envisagé la possibilité que dix personnes sélectionnées après avoir adhéré au programme puissent gagner 10 000 dollars, ce qui équivaudrait à environ 9 200 euros si elles parviennent à rester un mois sans toucher leur téléphone portable.

Il s’agit d’une proposition difficile à l’ère du numérique, où même nos grands-parents font partie du groupe WhatsApp de la famille. Cependant, c’est un plan ambitieux pour lequel de nombreuses personnes sont prêtes à se sacrifier. De plus, cela ne signifie pas se passer de téléphone portable, mais plutôt de téléphone basique, donc Siggi’s fournira ce qu’ils ont appelé le « dumbphone », c’est-à-dire un téléphone ancien modèle, sans fonctions intelligentes.

Par ailleurs, étant une marque de yaourts et il s’agit plutôt d’un événement promotionnel, ils recevront également 60 yaourts de la marque, pour qu’ils puissent en consommer deux par jour tout en profitant d’une vie plus simple sans avoir besoin de charger leur téléphone tous les soirs.

Pour résumer, nous pouvons préciser les points suivants :

La marque Siggi’s offre 10 000 dollars à 10 personnes capables de ne pas utiliser leur smartphone pendant 30 jours.

Le Siggi’s Detox Program 2024 recherche des volontaires souhaitant participer à une expérience de désintoxication digitale.

Il s’agit plus d’une campagne publicitaire que d’autre chose, donc seuls les consommateurs des États-Unis peuvent participer.

Les participants sélectionnés recevront non seulement 10 000 dollars, mais aussi un téléphone qu’ils ont qualifié de « dumbphone » et 60 yaourts Siggi’s.

Il s’agit d’un téléphone qui ne sert qu’à appeler, comme avant l’ère des smartphones.

Il n’y a pas d’approche scientifique ou sociologique dans le programme, c’est plus un concours qu’une expérience.

L’objectif est qu’avec une compensation financière, plus de personnes soient encouragées à participer.

Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas nier qu’il s’agit vraiment d’une campagne marketing qui vise à donner de la visibilité à la marque. Bien que cela puisse avoir une utilité scientifique, aucune méthode durable n’a été suivie à cet égard pour garantir qu’il est possible de tirer quelque chose d’important de cette initiative. Cependant, cela reste assez intéressant et amusant.