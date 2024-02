Slam Dunk, Detective Conan, Ghibli et Godzilla ramènent les chiffres d’avant la pandémie au cinéma japonais

Super Mario Bros. Le film est considéré comme un film étranger

Image extraite du film Slam Dunk

Le cinéma japonais était en plein essor depuis quelques années et pénétrait, lentement mais sûrement, en territoire occidental, et bien sûr, se développait également dans son propre pays du soleil levant. Cependant, la pandémie de 2020 est arrivée et, comme nous le savons tous, car nous l’avons vécue, il a fallu appuyer sur le bouton de réinitialisation, ce qui a particulièrement affecté le cinéma, avec des salles qui avaient du mal à revenir à la normale en raison de la nécessité de regrouper un grand nombre de personnes dans un espace réduit.

Ces mesures ont été particulièrement strictes au Japon, et ce n’est que récemment qu’elles se sont un peu relâchées, mais malgré tout, cette année 2023, comme cela s’est passé dans de nombreux autres territoires, il semble que les choses reviennent à la normale et que les cinémas commencent à se rétablir, retrouvant ainsi des chiffres similaires à ceux d’il y a quatre ans.

Et comme l’indique l’Association des Producteurs de Cinéma du Japon, connue sous le nom d’Eiren, 2023 a connu une augmentation de 4 % des recettes au box-office local, c’est-à-dire au Japon, par rapport à l’année précédente, atteignant ainsi 221,5 milliards de yens (environ 1500 millions d’euros). Ce sont des chiffres de 2019 auxquels cinq films ont particulièrement contribué, qui seraient six si l’on ne considérait pas le film Super Mario Bros. comme un film étranger, mais c’est le cas puisqu’il a été produit par des compagnies américaines (plus Nintendo, bien sûr).

Les films qui ont sauvé le box-office japonais

Parmi les 34 qui ont dépassé le seuil du milliard de yens (soit plus de 6 millions d’euros), il convient de mentionner plusieurs films qui ont obtenu une performance commerciale supérieure à celle prévue, comme Godzilla Minus One, qui vient de connaître une ressortie aux États-Unis avec une version en noir et blanc et qui n’a pas tardé à détrôner Shin Godzilla, devenant ainsi le film japonais en prise de vues réelles (non animé) ayant rapporté le plus au box-office américain lors de son week-end de sortie.

Presque au même niveau, nous avons Kingdom 3: The Flame of Destiny, que l’on peut voir sur Netflix, puis, à une bonne distance en remontant dans le classement, The Boy and the Heron, le dernier film (pour le moment) du génie de l’animation Hayao Miyazaki pour Ghibli, un film qui a franchi les frontières et qui a remporté un Golden Globe du meilleur film d’animation et est nominé dans la même catégorie aux Oscars.

Mais le mérite revient à Detective Conan: Black Iron Submarine et The First Slam Dunk, deux films très différents en termes d’utilisation de l’animation (la première étant plus traditionnelle et la seconde entièrement en CGI centrée sur le basket-ball), qui ont pourtant su enthousiasmer le public japonais en récoltant chacun plus de 10 milliards de yens, bien qu’ils fassent tous deux partie de deux sagas très aimées et durables.