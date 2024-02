Android 14 commence à se déployer sur le Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Pro est le dernier smartphone à rejoindre le club Android 14. La société a lancé sa campagne de déploiement Android 14 le mois dernier avec le Moto G53, puis s’est étendue au Moto Edge+ 2023. Il est maintenant temps pour un autre smartphone premium, le Moto Edge 40 Pro.

La mise à jour Android 14 pour le Edge 40 Pro est en cours de déploiement avec le numéro de version logicielle U1TR34.88-30-13. Au moment de la rédaction de cet article, la mise à jour en direct est en cours en Finlande, un déploiement plus large devrait commencer dans un délai raisonnable.

Android 14 est la toute première mise à niveau majeure du logiciel pour ce smartphone, ce qui signifie également qu’elle nécessite une énorme quantité de données à télécharger. Selon un utilisateur du Edge 40 Pro (u/mr_delicious) sur Reddit, la mise à jour pèse 2,33 Go en taille de téléchargement. Assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace de stockage pour installer la mise à jour attendue.

En termes de changements, la mise à jour Android 14 pour le Moto Edge 40 Pro 2023 propose une multitude de fonctionnalités utiles, notamment des personnalisations de l’écran de verrouillage, des thèmes monochromes avec plus d’options de couleur, l’utilisation de votre téléphone comme webcam, une nouvelle page de paramètres de la batterie, des polices encore plus grandes, une amélioration de la confidentialité et de la sécurité, et bien plus encore.

Consultez également la liste des meilleures fonctionnalités Android 14 pour les téléphones Motorola.

Si vous possédez un Motorola Edge 40 Pro et résidez en Finlande, vous pouvez maintenant mettre à jour votre téléphone vers Android 14 en accédant à Paramètres > Mises à jour du système > Rechercher des mises à jour. La mise à jour est actuellement déployée de manière progressive et sera disponible pour tout le monde dans les prochains jours. Vous pouvez attendre si la mise à jour n’est pas visible sur votre appareil.

Assurez-vous de sauvegarder vos données avant de mettre à jour votre téléphone. De plus, chargez votre téléphone à au moins 50% avant de procéder à la mise à jour.

