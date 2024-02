La nouvelle sur le train ultra-rapide en Vénétie n’est pas comme vous l’avez lue: les vraies données sur Hyperloop

Le projet Hyperloop est l’un des plans les plus ambitieux pour le transport ferroviaire : des capsules voyagent à plus de 1 000 km/h dans des tubes dépressurisés. Cependant, c’est peut-être un projet si ambitieux qu’il n’est pas réalisable pour le moment.

HYPERLOOP ITALIA | Photo du prototype de HyperTransfer selon Hyperloop Italia

Au cours des deux derniers jours, une nouvelle a circulé dans les journaux nationaux et locaux. En dehors de quelques variantes, le titre était plus ou moins le suivant : « Le train supersonique Hyperloop arrive en Vénétie ». Il y a une certaine distance entre cette information et ce qui se passera réellement en Vénétie dans les prochains mois. Netcost-security.fr a vérifié avec Concessioni Autostradali Venete (CAV) ce qui est vrai, et surtout ce qui ne l’est pas, dans cette histoire.

Comment fonctionne la technologie Hyperloop

De manière prudente, Wikipedia définit Hyperloop comme une « hypothèse de technologie future ». Une définition assez vague car en réalité, cette technologie n’a pas encore été testée à grande échelle. Hyperloop n’est pas un brevet et ce n’est pas le nom d’une seule entreprise. C’est une formule utilisée pour désigner un système de transport basé sur des tunnels dépressurisés et des wagons se déplaçant sur des rails avec lévitation magnétique.

En pratique, l’objectif de l’Hyperloop est de créer des capsules capables de voyager en rencontrant la moindre résistance possible. De cette façon, les wagons Hyperloop peuvent, en théorie, atteindre des vitesses de plus de 1 000 km/h. Il est inutile d’expliquer tout le charme de cette technologie.

Le projet pour la Vénétie

Comme confirmé à Netcost-security.fr par la CAV, l’arrivée de l’Hyperloop en Italie n’est pas exactement certaine. Le point est autre. Concessioni Autostradali Venete (CAV) a signé un accord avec Leonardo et le consortium WeBuild pour une étude de faisabilité du projet Hyperloop en Vénétie. La valeur de cette étude est de 4 millions d’euros. L’objectif est de déterminer s’il est possible d’installer au moins une section de voie ferrée basée sur les technologies Hyperloop en Vénétie.

C’est la seule nouvelle confirmée. Une source de la CAV a précisé à Netcost-security.fr qu’aucune section à couvrir n’a été décidée pour le moment. L’étude devrait durer au maximum un an et à la fin, il y aura un communiqué pour déterminer si Hyperloop est un projet crédible.

L’échec de Hyperloop One

À ce stade, quelqu’un pourrait faire valoir que Hyperloop One a échoué en décembre dernier. À la fin de l’année 2023, le journal américain Bloomberg a annoncé que Hyperloop One, une startup qui a recueilli environ 450 millions de dollars d’investissements au cours des neuf dernières années, a échoué sans jamais créer quoi que ce soit de vaguement similaire au projet Hyperloop. Ou presque. Le quotidien The Verge rappelle que l’entreprise a effectué un seul test avec des êtres humains en 2020. Les wagons ont atteint 160 km/h.

Le problème est que Hyperloop est le nom d’une entreprise. C’est une idée qui a très peu de concret pour le moment. Il n’y a pas d’installations actives dans d’autres parties du monde, il n’y a pas de tests réussis et il n’y a pas de plans à grande échelle. Le projet avait parmi ses plus grands partisans Elon Musk, qui en 2013 avait dévoilé sa vision de Hyperloop avec une série de projets. Ici aussi, cependant, l’idée a été abandonnée au profit d’autres projets.

Qui veut construire Hyperloop en Vénétie ?

Hyperloop One était le projet sur lequel les investisseurs avaient le plus misé. Cependant, il n’est pas le seul à s’occuper d’Hyperloop. Celui qui travaille spécifiquement sur la Vénétie est Hyperloop Transportation Technologies, une société qui travaille en Italie avec sa filiale Hyperloop Italia, dont le PDG est Gabriele Gresta, surnommé Bibop. Lors d’une discussion en direct avec le journaliste Germano Milite, Gresta a expliqué que le problème d’Hyperloop n’est pas la technologie mais les autorisations pour construire les infrastructures.

ligne ferroviaire Hypelroop de Milan Cadorna à Malpensa. Quatre ans plus tard, le seul train reliant Cadorna à Malpensa est le Malpensa Express. Dans une interview de Gabriele Gresta publiée en décembre 2023 dans le journal La Repubblica, Gresta a commenté ainsi l’échec de Hyperloop One :

« La vérité derrière cet échec ? Je pense qu’une autre raison a eu une influence : le fait que nous les avons battus en Vénétie, où nous avons remporté la construction d’une ligne entre Venise et Padoue. Avec ce projet, l’Italie deviendra le pays avec les projets Hyperloop les plus avancés au monde ».

En collaboration avec Maria Teresa Gasbarrone