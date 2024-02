Comment vit-on avec un seul rein et pourquoi le cas de Francesca Michielin n’est-il pas rare

En Italie, des milliers de personnes, comme Francesca Michielin, subissent une néphrectomie (ablation d’un rein), une intervention chirurgicale qui peut être due à différentes causes, plus fréquemment un cancer, mais aussi à d’autres conditions, telles que des maladies graves ou des infections rénales récurrentes, ou pour enlever un rein sain pour une transplantation. Dans la plupart des cas, on continue à mener une vie normale, mais il faut faire des contrôles annuels et surveiller la pression artérielle et le poids.

Francesca Michielin a révélé avoir subi une néphrectomie en raison de problèmes de santé

Francesca Michielin a subi une intervention chirurgicale d’ablation d’un rein, connue sous le nom de néphrectomie, une procédure qui peut être due à différentes causes, plus fréquemment un cancer, mais qui est également pratiquée dans d’autres circonstances, en raison de maladies graves, de lésions ou d’infections rénales récurrentes, ou pour enlever un rein sain d’un donneur pour une transplantation.

C’est la propre Michielin qui a parlé de l’opération lorsqu’elle était invitée par Alessandro Cattelan. Elle a expliqué quel était le problème qui l’a forcée à annuler sa tournée l’été dernier. « Ce fut quelque chose de lourd », a raconté la chanteuse et animatrice de X Factor, qui va bien aujourd’hui et qui peut plaisanter sur ce qui lui est arrivé. Avant l’ablation, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, elle avait décrit son rein comme « un peu dansant » et « un peu malchanceux », racontant qu’elle souffrait de douleurs insupportables avec lesquelles elle « avait essayé de vivre » en espérant que le problème de santé se résorberait, mais qui a finalement nécessité « une intervention assez invasive, car je n’avais pas d’autres alternatives. »

Même si les détails sur son état de santé sont encore rares, ce qui est clair maintenant, c’est que l’opération à laquelle elle s’est soumise était effectivement une néphrectomie totale (ablation d’un rein, également appelée radicale), une intervention que des milliers de personnes, y compris en Italie, subissent, avec plus de 5 000 interventions estimées chaque année, dont environ 1 500 néphrectomies totales et 3 500 partielles (ablation uniquement de la partie malade ou endommagée du rein).

La vie avec un seul rein

La plupart des personnes ayant un seul rein en bonne santé mènent une vie normale, mais il est particulièrement important de protéger l’autre rein en faisant des contrôles annuels et en surveillant la pression artérielle et le poids. La recherche montre en effet que si un rein est enlevé, l’autre rein augmente sa capacité, passant immédiatement de 50% à 75% et augmentant encore au fil des années. Autrement dit, un rein sain peut fonctionner aussi bien que deux, éliminant les substances toxiques, le sel et l’eau du corps et continuant à réguler la pression sanguine, l’équilibre du calcium et la formation des globules rouges, même s’il est seul.

Cependant, lorsque l’on a un seul rein, il est nécessaire de surveiller la fonction rénale au moins une fois par an, ainsi que la pression sanguine, et de faire particulièrement attention à pratiquer des activités physiques qui peuvent présenter un risque de blessure, telles que les sports de contact, y compris le football, la boxe et les arts martiaux. En ce qui concerne l’alimentation, la plupart des personnes ayant un seul rein en bonne santé n’ont pas besoin de suivre un régime particulier, sauf dans les cas où l’ablation était due à une maladie rénale ou à une insuffisance rénale, où des restrictions pourraient être nécessaires.

Le processus d’ablation d’un rein

Les techniques chirurgicales pour enlever un rein (néphrectomie) sont essentiellement de deux types, toutes deux réalisées sous anesthésie générale : l’une est plus traditionnelle, connue sous le nom de technique à ciel ouvert, et consiste en l’ablation par une incision sur le côté où se trouve le rein à enlever ; plus moderne est la néphrectomie laparoscopique, qui est pratiquée à travers de petites incisions dans l’abdomen par lesquelles les instruments chirurgicaux et la caméra sont introduits. La technique laparoscopique, de plus en plus souvent réalisée de manière mini-invasive grâce à la chirurgie robotique, où les instruments et la caméra sont manipulés par un robot qui est guidé par le chirurgien opérant depuis une console à distance, entraîne généralement des séjours hospitaliers plus courts et des temps de récupération plus rapides. Cependant, lorsque l’état de santé ou la condition à traiter ne permettent pas la chirurgie laparoscopique – qui nécessite souvent de plus longues périodes sous anesthésie générale – les chirurgiens peuvent recourir à la chirurgie à ciel ouvert.

Quoi qu’il en soit, la néphrectomie totale est une intervention chirurgicale importante, qui consiste à lier et à sectionner les vaisseaux rénaux (veine et artère), les vaisseaux gonadiques et l’uretère, avec la pose finale d’un drainage dans l’espace rénal pour évacuer les éventuels résidus de sang, de lymphe ou d’urine, qui est généralement retiré 2 à 3 jours après l’opération. Comme pour toutes les interventions, elle peut comporter un certain risque d’infection et d’autres complications, telles que des saignements (hémorragie) et de rares réactions allergiques à l’anesthésie, ainsi qu’un faible risque d’insuffisance rénale chez les patients ayant une fonction rénale réduite ou une maladie rénale restante.