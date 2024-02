La simple question d’une marionnette rouge a révélé une crise générationnelle : qu’a dit Elmo

Un post publié sur le compte X de Elmo, la célèbre marionnette rouge de la série animée des années 90, est devenu viral, suscitant des milliers de réponses de la part des utilisateurs. Le post contenait une simple question : « Comment ça va ? », mais les réponses ne sont pas du tout rassurantes.

Quand avez-vous réellement répondu à la question « comment ça va ? » et que vous n’avez pas simplement dit « ça va bien » par convention ? Il est rare que nous prenions le temps de parler de nos ressentis, mais si nous devons attendre qu’une marionnette rouge nous le demande sur les réseaux sociaux, peut-être que la situation nous échappe. C’est ce qui s’est passé sur le compte X de Elmo, la marionnette née à la fin des années 80 et protagoniste d’une des séries animées les plus aimées aux États-Unis, mais aussi connue dans le reste du monde pour les nombreux mèmes dans lesquels elle tient le rôle principal.

Voyons ce qui s’est passé : le 29 janvier, les gestionnaires des réseaux sociaux de Elmo ont publié un post avec une simple question : « Elmo fait juste un petit coucou ! Comment allez-vous tous ? ». Ce qui s’est passé ensuite dans les commentaires a été complètement inattendu. Peu de temps après la publication du post, les utilisateurs de X ont commencé à répondre. En quelques heures, les réactions sont devenues des centaines, puis des milliers. Après trois jours, plus de 16 000 personnes ont répondu à Elmo, et ce qui est ressorti de ces réponses est loin d’être rassurant.

« Tu veux vraiment connaître ma réponse ? », « Elmo, je souffre d’une terreur existentielle » ou encore « Elmo, nous sommes fatigués ». Ce ne sont que quelques-uns des messages en réponse, mais il y en a d’autres encore plus élaborés. « Chaque jour, je me réveille et je sais que rien ne s’améliorera jusqu’à ce que je me couche à nouveau ». Un autre utilisateur a écrit : « Dans le grand schéma de l’univers, notre existence est juste un battement de cil, dépourvu de sens ou de but intrinsèque. Nous sommes des ombres éphémères dans un cosmos indifférent ».

Qu’est-ce que les utilisateurs des réseaux sociaux ont dit à Elmo

De nombreux utilisateurs ont saisi l’occasion pour se défouler et parler de leurs problèmes. Beaucoup ont écrit qu’ils étaient fatigués de leur vie, enfermés dans une routine quotidienne identique : « Chaque matin, j’ai hâte de retourner me coucher. Chaque lundi, j’attends avec impatience que ce soit vendredi. Chaque jour et chaque semaine, pour toute la vie ».

X | Une des réponses à Elmo

Bien sûr, comme c’est souvent le cas sur les réseaux sociaux, les réponses à Elmo ne manquent pas de sarcasme ou d’humour. Un utilisateur a écrit : « Au vu des réponses, Elmo ne se manifestera probablement pas de sitôt », ou encore « Tout va bien, c’est juste le 800ème jour de janvier ». Mais, plaisanteries mises à part, cette tragi-comédie sociale nous dit quelque chose qui n’a guère de comique : la plupart des personnes ne vont pas bien, et non, ce n’est pas normal.

Il y a un problème de santé mentale qui concerne tout le monde

Depuis quelques années maintenant, en grande partie à cause de la crise déclenchée par la pandémie, nous avons commencé à parler de santé mentale, mais si les personnes racontent leurs problèmes à une marionnette, il est évident que nous avons encore du chemin à faire. Les troubles d’ordre psychologique, tels que l’anxiété et la dépression, touchent de plus en plus de personnes, pas seulement aux États-Unis. Selon les données du Ministère de la Santé, en 2020, 728 338 personnes ayant des problèmes de santé mentale ont été prises en charge par les services spécialisés.

Les problèmes liés à la santé mentale touchent toutes les tranches d’âge, y compris les plus jeunes, mais trop souvent il est difficile de consulter un spécialiste, ou bien les moyens nécessaires – qu’ils soient économiques ou culturels – font défaut. Selon une étude menée par le Conseil national de la recherche (Cnr) dans le cadre du projet Espad Italia (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs), environ 300 000 étudiants du secondaire, soit 10,8% des jeunes âgés de 15 à 19 ans, ont pris des psychotropes sans ordonnance médicale en 2022.

Bien sûr, comme Elmo l’a écrit dans l’un de ses posts suivants, il est important de demander à ses amis comment ils vont, mais il est encore une fois bon de rappeler qu’un ami n’est pas un psychologue et qu’à certaines périodes de la vie, nous pouvons avoir besoin des deux, et pas seulement du premier.