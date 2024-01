Que signifient les cartes de qualité de l’air que vous voyez sur les réseaux sociaux

En ces jours-ci, des cartes en couleur de l’Union européenne circulent sur les réseaux sociaux, où la plaine du Pô apparaît entièrement colorée en rouge. Ces images indiquent les niveaux de qualité de l’air et ont suscité de nombreuses inquiétudes concernant la situation en Italie.

Vous n’avez pas besoin d’être un expert en statistiques pour le savoir : lorsque vous utilisez la couleur rouge pour indiquer une région géographique dans un graphique, ce n’est presque jamais une bonne chose. C’est pourquoi lorsque ces derniers jours des milliers d’Italiens ont vu sur leurs réseaux sociaux l’image d’une carte en couleur de l’Union européenne, avec toute la région de la plaine du Pô en rouge – certaines zones étant même en rouge foncé et violet -, ils se sont demandés ce que cela signifiait et s’il y avait lieu de s’inquiéter.

En réalité, ces images de l’UE divisée en différentes zones de couleur, du bleu au rouge foncé en passant par le violet, sont des captures d’écran de l’application Météo de l’iPhone, obtenues à partir de la section dédiée à la qualité de l’air. Mais que signifient ces couleurs ? Et surtout, pourquoi toute la plaine du Pô est-elle rouge, tandis que presque tout le reste de l’UE est en vert et en bleu (à l’exception de certaines zones de l’Espagne) ?

Que signifient les cartes sur la qualité de l’air

Le week-end du 27 au 28 janvier, il est probable que ces cartes aient également été diffusées sur les réseaux sociaux par des personnes ne possédant pas d’iPhone. C’est parce qu’il ne s’agit pas d’images comme les autres, mais d’une représentation graphique de la qualité de l’air basée sur l’indice européen de la qualité de l’air (EAQI). Cet acronyme, qui est également affiché en haut à gauche sur les cartes, indique un indice, élaboré par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) et la Commission européenne, qui fournit en temps réel des informations sur la qualité de l’air en fonction des mesures effectuées par plus de 2 000 stations de surveillance dans toute l’Europe.

Tout comme la fonction Météo d’Apple, qui utilise le service externe BeezoMeter pour obtenir les données, l’indice est capable de fournir une carte interactive montrant la situation locale de la qualité de l’air, en fonction de cinq polluants clés qui nuisent à la santé des personnes et à l’environnement : les particules (PM2,5 et PM10), l’ozone troposphérique (O3), le dioxyde d’azote (NO2) et le dioxyde de soufre (SO2).

Quelques captures d’écran de l’application Météo d’Apple

Comment lire les cartes

Ces captures d’écran sont devenues virales car elles montrent que la qualité de l’air dans toute la plaine du Pô, et surtout à Milan et dans la province de Crémone, est très mauvaise. Ces cartes interactives fonctionnent en effet « en couleur », c’est-à-dire qu’il faut connaître la légende et savoir à quoi correspond chaque couleur pour les lire. Plus précisément, les zones de couleur bleue et verte représentent respectivement les zones avec une qualité de l’air « bonne » et « normale ».

La couleur jaune est utilisée pour les valeurs limites, car les zones qui apparaissent dans cette couleur ont une qualité de l’air définie comme « acceptable », contrairement à celles avec une qualité de l’air « mauvaise » (rouge), « très mauvaise » (rouge foncé), « extrêmement mauvaise » (violette).

Pourquoi la plaine du Pô est-elle rouge

Si l’on connaît la signification de ces couleurs, on comprend alors pourquoi ces images ont été diffusées sur les réseaux sociaux et pourquoi plusieurs utilisateurs ont ressenti le besoin de les partager. Ces cartes indiquent en réalité que la plaine du Pô est parmi les régions de l’Union européenne présentant les niveaux de qualité de l’air les plus mauvais.

Non seulement toute la région est en rouge (mauvaise qualité de l’air), mais dans certaines zones plus restreintes, comme une partie de la province de Milan et de la province de Crémone, la carte est même en rouge foncé et violet, ce qui indique des niveaux encore plus alarmants. Il s’agit spécifiquement des couleurs correspondant aux pires données envisagées par l’indice. À tel point que l’application Apple recommande aux personnes vivant dans ces zones d’éviter les activités physiques en extérieur, afin de limiter l’exposition aux concentrations élevées de particules et des quatre autres polluants dangereux pour la santé humaine.