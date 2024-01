Qu’est-ce que The Curse, la série qui a charmé Cristopher Nolan et qu’il compare à Twin Peaks, et où la regarder ?

La compara con Twin Peaks

Nous pensions que Christopher Nolan n’avait pas le temps pour quoi que ce soit (ni la place sur les étagères) en raison de ses nombreux passages lors de remises de prix grâce à son film Oppenheimer, qui continue de triompher partout où il passe et que nous verrons aux Oscars, mais il semble que le cinéaste trouve encore le temps de regarder une série de temps en temps, et il semble que The Curse, avec Emma Stone en vedette, lui ait beaucoup plu.

C’est précisément Nolan qui a récemment animé une séance de questions-réponses consacrée à la série lancée en novembre dernier, où il a également été rejoint par deux des stars de la série, Benny Safdie et Nathan Fielder, qui jouent respectivement Dougie Schecter et Asher Siegel dans la fiction et qui sont également les créateurs de The Curse.

Le réalisateur de la trilogie de Batman avec Christian Bale et de Tenet a assuré que The Curse est l’une de ces séries « qui n’ont vraiment pas d’équivalent« . Et il a ajouté : « Je veux dire, nous revenons à des choses comme Twin Peaks ou The Prisoner ou The Singing Detective de Dennis Potter, des choses comme ça. Donc vous vous trouvez dans un espace incroyable, et je suis impatient que le public rattrape son retard et atteigne le climax« .

Mais cette série n’est pas la seule de Nathan Fielder que Nolan a encensée, car il a également eu de bonnes paroles pour Los Ensayos, une comédie documentaire que nous pouvons voir sur HBO Max et qui a déjà été renouvelée pour une deuxième saison après avoir été très bien reçue par la presse et le public lors de la première saison.

De quoi parle The Curse et où la regarder?

Whitney et Asher sont un couple idéaliste qui veut changer le monde avec leurs habitations écologiques. Mais lorsque ils acceptent de participer à une émission de téléréalité sur leur projet, ils se retrouvent pris dans une intrigue de magie noire, de tromperies et de dilemmes moraux. Pourront-ils survivre à la malédiction qui menace leur rêve d’avoir un enfant et leur amour ? C’est quelque chose que nous découvrirons dans une série comique et criminelle qui mêle l’humour absurde au suspense et au drame.

Nous pouvons regarder The Curse en exclusivité dans notre pays sur SkyShowtime, où pour l’instant, seuls quelques épisodes des 10 qui composeront sa première saison ont été diffusés et qui arriveront à partir de la deuxième quinzaine de février.

