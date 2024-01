Tiscali en panne aujourd’hui, encore des problèmes avec le service de messagerie : pourquoi cela ne fonctionne pas et que se passe-t-il

Problèmes aujourd’hui pour Tiscali, le service de messagerie ne fonctionne pas. La première panne a commencé jeudi 25 janvier, après un week-end apparemment calme, de nouvelles notifications sont apparues ce matin.

Il semblait que la panne avait été résolue, mais ce n’est pas le cas. Ce matin, lundi 29 janvier, de nouvelles notifications sont apparues sur le portail Downdetector : « Tiscali ne fonctionne pas à nouveau, il est impossible d’accéder au courrier électronique », indiquent les clients. Lorsqu’ils ont essayé d’accéder à leur boîte de réception, ils ont reçu un message d’erreur d’authentification. Mais ce n’est pas tout. Les clients qui ont réussi à se connecter ne parviennent cependant pas à envoyer ou recevoir des e-mails. Les premiers problèmes ont commencé le soir du 25 janvier, les premiers signalements ont été reçus vers 22h00. Au début, les utilisateurs qui n’ont pas réussi à se connecter ont pensé avoir oublié leur mot de passe.

Le pic de signalements sur Downdetector a été enregistré à 9h00 le vendredi 26 janvier, l’heure correspond à l’arrivée au bureau, il est donc très probable que les utilisateurs aient essayé d’accéder au service de messagerie pour le travail et n’aient pas réussi à ouvrir leur courrier. Selon le portail, des milliers de signalements sont parvenus de toute l’Italie. Au cours des heures suivantes, ils ont diminué (ce qui peut également être dû au fait qu’aucun nouveau signalement n’est parvenu bien que le problème persiste), vers 16h00, de nouveaux messages ont commencé à arriver des utilisateurs qui ont pu à nouveau utiliser le service via le web, mais pas via l’application. Après un week-end apparemment calme, la courbe sur Downdetector est à nouveau en hausse ce matin. Le nombre de signalements reste cependant faible, légèrement supérieur à quelques centaines.

DOWNDETECTOR | Notifications pour Tiscali

Quels problèmes ont été signalés par les utilisateurs

Les signalements sont tous similaires. Au début de la panne, entre jeudi soir et vendredi matin, les utilisateurs ont écrit : « Il est impossible d’accéder aux e-mails, une erreur est affichée ». Ou encore : « Il est possible d’envoyer des e-mails et d’accéder à la messagerie web, mais aucun e-mail n’est reçu depuis hier soir 21h45 » et « Erreur d’authentification avec Thunderbird. Je n’ai trouvé aucune communication à ce sujet sur le site Tiscali ».

Les problèmes signalés ce matin sont les mêmes. Sur Downdetector, ils écrivent : « Bonjour, je ne parviens même pas à accéder au site de messagerie, cela fait depuis jeudi que le courrier électronique ne fonctionne pas ». Sur X, ils ont commenté : « Est-ce qu’il y a une nouvelle panne, Tiscali ne fonctionne pas non plus pour vous ? ». Et encore : « Aujourd’hui encore, vous ne pouvez pas accéder via l’application ou la messagerie web ».