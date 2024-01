Deadpool 3 a terminé son tournage. Quand pourrons-nous le voir?

Voici une photo du casting de Reynolds

Deadpool et Wolverine

Réalisé par Shawn Levy et produit par Kevin Feige, qui a promis de « ne pas modifier l’essence de la franchise », et après de nombreux retards et surtout avoir surmonté d’innombrables obstacles, comme la grève des scénaristes et acteurs d’Hollywood, une réorganisation presque totale de l’équipe et une multitude de fuites qui ont réellement irrité Reynolds, Deadpool 3 a officiellement terminé son tournage.

C’est Deadpool lui-même, c’est-à-dire Ryan Reynolds, qui l’a annoncé, lui qui est également actuellement impliqué dans le prochain film de John Krasinski en tant que réalisateur, IF, un film qui sortira au cinéma en mai de cette année si tout se passe comme prévu.

Il l’a fait à travers une publication sur Instagram, qu’il a également accompagnée d’une photo dont nous sommes sûrs qu’elle n’a pas été choisie sans une double intention, notamment en raison de ce cadrage si… spécifique.

« Le costume cache le sang. Aussi la sueur… Mais aujourd’hui, avec la fin de Deadpool, ce sont surtout des larmes. Un grand et éternel merci à la distribution et à l’équipe de notre film qui ont lutté contre le vent, la pluie, les grèves et @thehughjackman… le tout sous la direction ferme de @slevydirect.

J’ai eu l’opportunité de faire un film avec mes amis les plus proches et cela n’arrive pas souvent ».

Quand pourrons-nous voir Deadpool 3?

Après tout ce qu’il a dû traverser pendant sa production et suivant l’exemple de nombreux autres films Marvel, il est presque incroyable qu’il n’ait pas été retardé jusqu’en 2025, comme cela semblait devoir se produire, et finalement Deadpool 3, où nous verrons à nouveau Hugh Jackman jouer Wolverine, sortira exclusivement en salles le 26 juillet.