Comment réinitialiser la barre de son Sony

Êtes-vous à la recherche des étapes pour réinitialiser la barre de son Sony? Si c’est le cas, vous êtes au bon endroit, car dans ce guide, vous verrez comment y parvenir et rétablir les paramètres par défaut de la barre de son.

Les barres de son sont un excellent moyen d’améliorer l’expérience sonore et d’obtenir le meilleur audio possible. Sony est l’une des marques populaires qui produit non seulement des téléviseurs, mais aussi de nombreux autres appareils électroniques, y compris des barres de son. Cependant, tout comme les barres de son d’autres marques, les barres de son Sony ne sont pas exemptes d’erreurs, car vous pouvez rencontrer certains problèmes tels que le décalage audio et des difficultés à se connecter au WiFi, au Bluetooth, etc.

Dans ces cas, la réinitialisation de votre barre de son est la meilleure pratique pour résoudre de tels problèmes. De plus, la réinitialisation est bénéfique lorsque vous souhaitez vendre ou échanger la barre de son. Quelle que soit la raison, nous avons ajouté les étapes pour réinitialiser la barre de son Sony. Continuez à lire pour les vérifier.

Pourquoi devez-vous réinitialiser la barre de son Sony?

Il existe de nombreuses occasions où nous devons réinitialiser notre barre de son Sony. Cependant, avant de réinitialiser votre barre de son aux paramètres d’usine, vous pouvez essayer une réinitialisation douce, car cela résout de nombreux problèmes mineurs. Si la réinitialisation douce ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez effectuer une réinitialisation dure. Voyons les raisons pour lesquelles vous souhaiteriez réinitialiser la barre de son Sony:

La qualité sonore a diminué.

Vous n’entendez pas le son des appareils connectés.

L’audio se coupe ou se déforme.

La barre de son ne se connecte pas au Bluetooth, WiFi, au caisson de basses, etc.

La barre de son Sony se déconnecte sans cesse.

Vous échangez ou vendez la barre de son.

Entre autres.

Si l’une des raisons mentionnées correspond à votre cas, vous pouvez d’abord effectuer une réinitialisation douce, puis une réinitialisation dure de votre barre de son. Continuez à lire pour vérifier les étapes à suivre.

Comment effectuer une réinitialisation douce de la barre de son Sony

Une réinitialisation douce n’est rien d’autre qu’un simple redémarrage en plus de la pression prolongée sur le bouton d’alimentation pendant quelques secondes. Voici comment effectuer une réinitialisation douce pour votre barre de son Sony:

Étape 1: Tout d’abord, éteignez votre barre de son.

Étape 2: Débranchez le cordon de la prise de courant.

Étape 3: Appuyez sur le bouton d’alimentation sur la barre de son pendant 50 à 60 secondes.

Étape 4: Ensuite, branchez de nouveau le cordon dans la prise de courant.

Étape 5: Enfin, allumez la barre de son Sony et votre problème devrait être résolu.

Comment effectuer une réinitialisation dure de la barre de son Sony [HT-S100F et HT-SF150]

Si vous disposez d’une barre de son Sony des modèles HT-S100F ou HT-SF150, suivez les étapes ci-dessous pour la réinitialiser :

Étape 1: Appuyez simultanément sur les boutons Volume Up, Power et Input Select pendant 5 à 10 secondes sur la barre de son.

Étape 2: Ensuite, débranchez le cordon d’alimentation secteur de la barre de son.

Étape 3: Attendez environ 60 à 70 secondes, puis reconnectez le cordon d’alimentation.

Une fois cela fait, la barre de son reviendra à ses paramètres d’usine.

Comment effectuer une réinitialisation dure de la barre de son Sony [HT-XF9000, HT-X8500, HT-SD40, et plus encore]

Pour réinitialiser les modèles HT-XF9000, HT-X8500, HT-SD40, HT-S400, HT-SD35, HT-S350, HT-SF201, HT-SF200, HT-G700, HT-CT800 et HT-CT290 de votre barre de son Sony, suivez ces étapes:

Étape 1: Appuyez simultanément sur les boutons Volume Down et Power sur la barre de son pendant 5 à 10 secondes.

Étape 2: Ensuite, débranchez le cordon d’alimentation secteur de la barre de son.

Étape 3: Attendez environ 1 minute, puis reconnectez le cordon d’alimentation.

Comment effectuer une réinitialisation dure de la barre de son Sony [HT-RT3 et HT-RT40]

Pour les modèles de barre de son Sony HT-RT4 et HT-RT3, les étapes pour réinitialiser l’appareil en mode dur sont mentionnées ci-dessous:

Étape 1: Appuyez simultanément sur les boutons Power, Input, et Volume Down pendant 5 à 10 secondes sur la barre de son.

Étape 2: Débranchez ensuite le cordon d’alimentation secteur de votre barre de son.

Étape 3: Attendez un moment, puis reconnectez le cordon d’alimentation.

Comment effectuer une réinitialisation dure de la barre de son Sony [HT-S20R et HT-S40R]

Si vous avez une barre de son Sony pour les modèles HT-S40R ou HT-S20R, suivez les étapes ci-dessous pour le faire:

Étape 1: Pendant que votre barre de son est allumée, appuyez sur le bouton Menu de la télécommande.

Étape 2: À l’aide des flèches Haut et Bas, choisissez Réinitialiser.

Étape 3: Sous Réinitialiser, sélectionnez Tout réinitialiser, et appuyez sur Entrée.

Si vous ne pouvez pas effectuer une réinitialisation à l’aide des boutons du menu, maintenez enfoncés les boutons d’alimentation et de réduction du volume sur le caisson de basses pendant 5 à 10 secondes.

Comment effectuer une réinitialisation dure de la barre de son Sony [HT-CT80]

Si vous souhaitez réinitialiser le modèle de barre de son Sony HT-CT80, voici comment procéder:

Étape 1: Appuyez successivement sur les boutons Subwoofer Volume Up, Volume Down et Night dans les 3 secondes.

Étape 2: Ensuite, débranchez le cordon d’alimentation secteur et rebranchez-le.

Comment effectuer une réinitialisation dure de la barre de son Sony [HT-A9, HT-A7000, HT-A5000, HT-A3000]

Suivez le processus ci-dessous pour réinitialiser les modèles HT-A3000, HT-A5000, HT-A7000 et HT-A9 des barres de son Sony:

Étape 1: Appuyez sur le bouton Home de la télécommande.

Étape 2: Choisissez Configuration > Paramètres avancés > Réinitialisation.

Étape 3: Sélectionnez l’option de menu que vous souhaitez réinitialiser, puis appuyez sur Démarrer.

Si cela ne fonctionne pas, maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant environ 10 à 15 secondes sur la boîte de commande pour le modèle HT-A9. Pour les modèles HT-A7000, HT-A5000 ou HT-A3000, maintenez les boutons d’alimentation et de réduction du volume enfoncés sur la boîtier.

Foire aux questions

Q. Que dois-je faire si la barre de son Sony ne se connecte pas au WiFi?

Si la barre de son Sony ne se connecte pas au WiFi, vous devez d’abord la réinitialiser doucement. Si cela ne résout pas le problème de connexion, vous devez effectuer une réinitialisation dure. Si cela ne fonctionne pas non plus, vous devez contacter l’équipe d’assistance Sony.

Q. Comment réinitialiser ma barre de son Sony?

Alors que vous pouvez facilement réinitialiser doucement votre barre de son Sony en la débranchant de la prise de courant, en appuyant sur le bouton d’alimentation pendant environ une minute, puis en la rebranchant, vous devez parcourir l’article pour vérifier les étapes de réinitialisation dure pour différents modèles de barre de son Sony.

C’est tout ce que vous devez savoir sur la manière d’effectuer une réinitialisation douce et dure de votre barre de son Sony. Commencez par la réinitialisation douce; si cela ne vous aide pas à résoudre le problème que vous rencontrez, consultez les étapes consacrées aux différents modèles pour la réinitialisation dure.