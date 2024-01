Comment voir les messages supprimés sur WhatsApp ? [Android & iPhone]

WhatsApp a introduit la fonctionnalité « Supprimer pour tout le monde » en 2018, permettant aux utilisateurs de supprimer des messages envoyés. Initialement, la durée de cette fonctionnalité était de 7 minutes ; maintenant vous pouvez supprimer les messages des deux discussions après deux jours. Bien que vous ne puissiez pas voir les messages supprimés sur WhatsApp officiellement, il existe quelques solutions de contournement grâce auxquelles vous pouvez récupérer les messages que l’expéditeur a supprimés de la discussion.

Dans ce guide, nous examinerons différentes solutions pour voir les messages supprimés sur WhatsApp.

La fonction « Supprimer pour tout le monde » de WhatsApp est une excellente fonctionnalité et peut être utile dans de nombreuses situations. Cela peut également susciter votre curiosité si vous avez reçu plusieurs messages supprimés d’une personne. Comme mentionné précédemment, il existe des solutions de contournement pour les récupérer. Lisez la suite pour les découvrir.

Comment voir les messages supprimés sur WhatsApp ?

Comme mentionné précédemment, il existe plusieurs solutions pour voir les messages supprimés sur WhatsApp, que vous ayez un iPhone ou un appareil Android. Découvrez les solutions dans la partie suivante de l’article.

Utiliser l’historique des notifications [Android]

Les téléphones Android fonctionnant avec une version 11 ou version ultérieure du système d’exploitation disposent d’une fonctionnalité d’historique des notifications qui enregistre un journal de chaque notification reçue, y compris les messages WhatsApp. L’historique des notifications conserve le message même si l’utilisateur l’a supprimé. Bien que la fonctionnalité puisse vous aider à voir les messages supprimés, elle peut ne pas être disponible sur votre téléphone.

De plus, la fonctionnalité n’affichera les messages WhatsApp supprimés que si vous les avez déjà activés. Suivez les étapes suivantes pour configurer l’option d’historique des notifications sur votre système d’exploitation Android 11 ou version ultérieure :

Étape 1 : Ouvrez l’application Paramètres et accédez aux Notifications.

Étape 2 : Recherchez l’option Historique des notifications. Sur certains appareils, vous la trouverez dans Paramètres avancés.

Étape 3 : Activez le bouton bascule à côté de l’option Historique des notifications pour activer la fonctionnalité.

Étape 4 : Désormais, toutes les notifications à venir seront affichées.

À partir de maintenant, vous devriez pouvoir voir tous les messages WhatsApp sur la même page, même si l’expéditeur les supprime.

Utiliser la sauvegarde de discussion WhatsApp [Android]

Une autre façon de voir le message WhatsApp supprimé est de restaurer la sauvegarde de discussion à partir de Google Drive. Notez que cette solution ne fonctionnera que si vous souhaitez récupérer des discussions plus anciennes ou si WhatsApp a effectué la sauvegarde avant la suppression du message. Si quelqu’un a supprimé le message juste après l’avoir envoyé, vous ne pourrez pas le récupérer avec cette solution :

Étape 1 : Désinstallez l’application WhatsApp de votre téléphone.

Étape 2 : Réinstallez l’application depuis le Google Play Store et connectez-vous à votre compte.

Étape 3 : Après avoir vérifié votre numéro de téléphone, vous serez invité à restaurer vos messages et fichiers multimédia à partir de la sauvegarde Google Drive.

Étape 4 : Cliquez sur Restaurer et attendez la fin du processus.

Étape 5 : Une fois terminé, vous verrez les messages supprimés et les fichiers multimédias.

Utiliser une application tierce [Android]

Vous pouvez également utiliser une application tierce comme Get Deleted Messages ou Notisave pour voir les messages supprimés sur WhatsApp. Cependant, gardez à l’esprit que ces applications ne sont pas prises en charge ou soutenues par WhatsApp, alors utilisez-les avec prudence car elles peuvent comporter des risques tels que le vol de données, les logiciels malveillants, l’accès non autorisé, et autres pour votre téléphone.

De plus, toutes les applications disponibles sur le Play Store ne sont pas efficaces et certaines d’entre elles peuvent même entraîner une perte de données permanente. Voici comment vous pouvez utiliser l’application Notisave pour voir les messages :

Étape 1 : Téléchargez l’application Notisave depuis le Google Play Store.

Étape 2 : Ouvrez l’application une fois installée et autorisez les permissions.

Étape 3 : Après avoir activé les permissions, l’application commencera à enregistrer un journal de chaque notification que vous recevez, y compris les messages WhatsApp.

Notez qu’il se peut qu’elle n’enregistre pas les messages WhatsApp si la discussion est en mode silencieux ou si vous étiez en ligne lorsque les messages ont été reçus. Une autre application par laquelle vous pouvez voir les messages WhatsApp supprimés est Get Deleted Messages. Voici comment l’utiliser :

Étape 1 : Installez l’application Get Deleted Messages depuis le Google Play Store.

Étape 2 : Autorisez toutes les permissions nécessaires pour l’application.

Étape 3 : Désormais, chaque fois qu’un message est supprimé sur WhatsApp, il vous suffit d’ouvrir cette application pour le vérifier.

Utilisation de la sauvegarde iCloud [iPhone]

Pour les appareils iPhone, c’est le seul moyen de voir les messages WhatsApp supprimés. Tout comme la solution Google Drive d’Android, si le message est sauvegardé sur le service cloud d’Apple, vous pouvez facilement le restaurer. Voici comment vous pouvez y parvenir :

Étape 1 : Désinstallez l’application WhatsApp de votre iPhone.

Étape 2 : Réinstallez depuis l’App Store et ouvrez WhatsApp.

Étape 3 : Vérifiez votre téléphone, puis restaurez la sauvegarde depuis iCloud.

Étape 4 : Une fois terminé, vous pourrez voir le message supprimé.

Questions fréquemment posées

Q. Quelle est la limite de temps pour supprimer un message WhatsApp pour tout le monde ?

A partir de janvier 2024, WhatsApp permet aux utilisateurs de supprimer un message pendant une durée de deux jours et douze heures (soit un total de 60 heures), et cela s’applique aux discussions personnelles et de groupe.

Q. Y a-t-il une limite au nombre de messages que je peux récupérer ?

Le nombre de messages WhatsApp et de fichiers multimédias que vous pouvez récupérer dépend de la sauvegarde et de l’espace de stockage de votre compte Google Drive ou iCloud.

C’est tout ce qu’il faut savoir sur la façon de voir les messages supprimés sur WhatsApp. Bien que vous puissiez facilement voir les messages et fichiers multimédias supprimés en les restaurant à partir d’une sauvegarde Google Drive ou iCloud, si vous voulez voir le message que l’expéditeur a supprimé juste après l’avoir envoyé, vous devez consulter l’historique des notifications.