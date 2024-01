Mark Zuckerberg est en train de créer une intelligence artificielle semblable à celle humaine, et c’est un problème

Le PDG de Meta a annoncé dans un post sur Facebook son AGI (Intelligence Artificielle Générale) qu’elle souhaite rendre open source, selon les experts, c’est un choix irresponsable et dangereux.

C’est le rêve interdit de la Silicon Valley. En ce moment même, dans les laboratoires des grandes entreprises technologiques, des équipes d’ingénieurs et d’experts tentent de réaliser une Intelligence Artificielle Générale (AGI), capable d’apprendre n’importe quelle tâche intellectuelle réalisable par un être humain. Pendant des années, ce projet a été mis de côté, alimenté uniquement par des récits de science-fiction, car les chercheurs estimaient que l’intelligence humaine était trop complexe pour être entièrement reproduite. Actuellement, Mark Zuckerberg a publié une vidéo sur Facebook pour donner « quelques mises à jour sur notre engagement dans le domaine de l’intelligence artificielle ».

Le PDG de Meta a expliqué : « Le plan à long terme est de créer une Intelligence Artificielle Générale, la rendre open source de manière responsable et la rendre largement accessible afin que tout le monde puisse en bénéficier ». Il a ajouté : « Cette technologie est si importante et les opportunités sont si grandes que nous devrions ouvrir la source et la rendre largement disponible autant que possible, afin que tout le monde puisse en bénéficier ». Tout le monde ne partage pas cet avis, et en effet, Zuckerberg a été critiqué par des experts du secteur. Selon eux, sa stratégie est irresponsable et « certainement effrayante », a souligné Dame Wendy Hall, professeure d’informatique à l’Université de Southampton et membre de l’organe consultatif des Nations Unies sur l’IA.

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle forte

L’AGI, Intelligence Artificielle Générale ou intelligence artificielle forte, est un logiciel capable de résoudre des problèmes généraux. En revanche, l’IA faible est un programme capable de traiter des domaines spécifiques pour lesquels elle a été programmée, par exemple, l’algorithme capable de jouer aux échecs n’a pas de conscience de soi, il n’est qu’un résolveur de problèmes spécifique et partiellement intelligent. « L’AGI (Intelligence Artificielle Générale) est une extension de certains systèmes d’IA capables de résoudre divers problèmes. Ce sont des IA multitâches, contrairement à l’IA qui peut résoudre un seul problème », avait expliqué Luca Iocchi, professeur d’informatique, d’automatique et de gestion à l’Université de La Sapienza à Rome.

L’IA forte pourrait résoudre de manière indépendante des problèmes généraux. L’AGI est l’objectif suivant, et Zuckerberg n’est pas le seul à courir dans cette course. En décembre, des informations ont émergé sur le projet Q* de Open AI, qui, selon les chercheurs de l’entreprise, pourrait « menacer l’humanité ».

Le projet de Mark Zuckerberg

Dans son post sur Facebook, Zuckerberg a également écrit : « Nous construisons une énorme infrastructure de traitement pour soutenir cette feuille de route future ». Il a ajouté : « Je suis également très enthousiaste à propos de nos progrès dans la réalisation de nouveaux dispositifs informatiques axés sur l’intelligence artificielle, tels que les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta. Beaucoup d’autres choses à venir. »

De plus, lors d’une interview avec The Verge, il a souligné que son intelligence artificielle serait capable d’accomplir différentes tâches, aurait des capacités variées, et serait capable de raisonner et d’avoir des intuitions. Des processus qui sont jusqu’à présent exclusivement des compétences humaines. Cependant, les délais nécessaires pour réaliser l’IA promise par Zuckerberg ne sont pas clairs.

L’alarme des experts

Zuckerberg a également expliqué que Meta envisageait de rendre son AGI open source, donc disponible aux développeurs et au public, qui pourront utiliser et adapter le modèle d’intelligence artificielle Llama 2 de l’entreprise à leurs besoins. Et c’est là que le problème se pose.

« C’est vraiment effrayant, l’AGI ne peut pas être diffusée auprès du grand public, il est d’abord nécessaire de comprendre comment réguler ces systèmes d’intelligence artificielle très puissants », a commenté Dame Wendy Hall. « Dans de mauvaises mains, une technologie comme celle-ci pourrait faire beaucoup de mal. Il est si irresponsable qu’une entreprise le suggère ».

Hall a également ajouté : « Heureusement, je pense que de nombreuses années seront nécessaires avant qu’une telle aspiration puisse être réalisée de manière significative, nous avons donc le temps de mettre en place des systèmes de régulation. Mais c’est une question de sécurité publique, ce travail doit progresser avec une certaine urgence ».