Gps brouillés en Pologne et en Suède : « La Russie teste une attaque pour sa guerre électronique »

L’alarme arrive quelques jours après la nouvelle, puis partiellement démentie, du document allemand sur une éventuelle attaque à l’Est, et le discours du président du comité militaire de l’OTAN, Rob Bauer, sur une possible guerre contre la Russie d’ici 20 ans.

Entre le 10 et le 16 janvier en Pologne et dans la mer Baltique méridionale, le signal GPS s’est brusquement interrompu. Selon l’Institute for the Study of War (Isw), un groupe de réflexion américain, les interférences ont été causées par des exercices de guerre électronique russes dans la région de Kaliningrad. Il s’agit d’un territoire entre la Pologne et la Lituanie (il a été annexé à l’Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale, auparavant c’était un pays allemand appelé Königsberg). Ce n’est pas une base ordinaire. Comme le montre le document secret allemand publié en janvier, la Russie pourrait attaquer le « corridor de Suwalki », la bande de terre qui relie Kaliningrad, l’une des zones les plus militarisées d’Europe, équipée de missiles Iskander à ogives nucléaires, avec la Biélorussie d’Alexandr Lukashenko, allié de Poutine.

Joakim Paasikivi, professeur à l’Université de Défense suédoise, a également expliqué à la chaîne de télévision SVT que l’interférence avait été causée par des exercices russes. « Je pense que cette attaque fait partie d’un plan, la Russie teste ses outils pour la guerre hybride », a déclaré M. Paasikivi. « L’objectif pourrait aussi être de semer l’incertitude et de montrer sa force ». La Pologne et les pays baltes ont tous subi des interruptions du système de navigation depuis la mi-décembre.

Les interruptions de signal à la frontière

Jukka Savolainen, directeur du Centre finlandais de guerre hybride, a expliqué aux médias : « Nous ne pouvons pas vérifier quelle a été la cause des problèmes du GPS pour le moment, donc rien n’est certain, mais je pense que ce sont les Russes stationnés dans la région de Kaliningrad qui sont derrière ces dysfonctionnements ». La carte des émissions réalisée par gpsjam.org montre que les villes les plus touchées par les interférences ont été Varsovie, Łódź, Tricity et Olsztyn. Le plus haut niveau d’interférence a été enregistré au-dessus de Kaliningrad.

Le système Borisoglebsk-2

Les médias russes avaient annoncé mi-décembre des exercices de la flotte de la Baltique dans la région de Kaliningrad pour tester le système russe de brouillage des communications automatisées Borisoglebsk-2. Il s’agit d’un système d’armes de guerre électronique multifonctionnel russe, conçu pour interrompre les communications et les systèmes GPS. Selon le journal russe Rossiyskaya Gazeta, le Borisoglebsk-2 est le principal système de guerre électronique de l’armée russe.

L’hypothèse d’une attaque russe contre l’OTAN

Les interférences surviennent quelques jours après la nouvelle, partiellement démentie, d’un document allemand sur une possible attaque à l’Est, et le discours du président du comité militaire de l’OTAN, Rob Bauer. « Les civils doivent se préparer à une guerre totale avec la Russie dans les 20 prochaines années », a déclaré Bauer lors d’une conférence de presse. « Nous devons nous rendre compte que vivre en paix n’est pas acquis. C’est pourquoi nous nous préparons à un conflit avec la Russie ».

Selon l’OTAN, il existe une possibilité que la Russie attaque l’Europe dans les vingt prochaines années, et des contre-mesures sont donc nécessaires. « La folie actuelle des dirigeants russes crée une période d’incertitude et de danger pour tous les pays du monde. De plus en plus souvent, le monde entend et réalise que d’autres guerres pourraient se profiler à l’horizon ».

La guerre hybride en Ukraine

Le conflit entre la Russie et l’Ukraine a déjà montré le potentiel des unités de guerre électronique russes. Des drones et des missiles ont été détournés, et l’armée russe cherche depuis longtemps à contrôler l’espace informatique. Il suffit de penser à l’attaque contre le système satellitaire ViaSat, qui a interrompu les connexions satellitaires dans toute l’Europe.