Le Japon est le cinquième pays à arriver sur la Lune mais son atterrisseur a déjà un énorme problème

Après les États-Unis, l’Union soviétique, la Chine et l’Inde, le Japon a maintenant réussi à atteindre la surface de la Lune avec sa propre mission. Ce qui n’est pas clair, c’est combien de temps durera la communication : le module d’atterrissage ne parvient pas à recharger les batteries.

À partir d’aujourd’hui, le 20 janvier, le Japon est le cinquième pays de l’histoire de l’exploration spatiale à avoir atteint la Lune. Aucun astronaute n’est impliqué, c’est pourquoi le record appartient toujours à la NASA et à son programme Apollo. Mais après les États-Unis, l’Union soviétique, la Chine et l’Inde, c’est maintenant au tour de la JAXA, l’Agence spatiale japonaise, d’avoir réussi à faire atterrir un module d’atterrissage sur la Lune. Son nom est SLIM, acronyme de Smart Lander for Investigating Moon.

L’atterrissage a réussi. Et pas seulement cela. Comme le rapporte le Washington Post citant le responsable de la JAXA, Hitoshi Kuninka, des petits rovers sont également sortis du SLIM et ont collecté des informations sur la Lune. Le problème est survenu après. Les panneaux solaires censés fournir de l’énergie au SLIM ne se sont pas complètement ouverts et la batterie rencontre des problèmes de recharge.

Que va-t-il se passer maintenant pour la mission SLIM ? En plus du module d’atterrissage, le projet SLIM comprend également les deux rovers LEV-1 et LEV-2. Ils ont été lancés depuis le module SLIM juste avant l’atterrissage sur la Lune. Actuellement, la JAXA devra comprendre les causes du problème des panneaux solaires. Une des hypothèses est que quelque chose ne s’est pas passé correctement lors de la phase d’atterrissage et que le SLIM est donc mal orienté par communiqué aux simulations des tests.

Il n’y a pas d’autres informations disponibles pour le moment de la part de la JAXA. Le dernier communiqué publié sur X (anciennement Twitter) remonte à 14 heures et communique simplement l’état du problème : le module d’atterrissage s’est posé mais les panneaux solaires ne chargent pas la batterie. La JAXA suit cette mission depuis des mois. Le SLIM est parti le 6 septembre et est entré en orbite lunaire le 25 décembre. Si les problèmes avec les panneaux solaires ne sont pas résolus, toute la mission serait compromise. L’un de ses objectifs était également d’analyser les minéraux qui composent la surface de notre satellite.